Settore giovanile, gli appuntamenti del weekend: Under 15 e 16 contro l'Avellino, l'U17 sfida l'Empoli per la vetta. La Primavera cerca riscatto a Lecce

LAROMA24.IT - La Roma di Gian Piero Gasperini ottiene un pareggio soffertissimo in casa del Panathinaikos e grazie all'1-1 firmato dal colpo di testa di Ziolkowski al minuto 80 vola agli ottavi di finale di Europa League. Risultato importante per i capitolini, che potranno prepararsi al meglio in vista della trasferta di Udine in programma lunedì. Intanto nel weekend scenderanno in campo tutte le formazioni del settore giovanile giallorosso, a partire dall’Under 14 fino ad arrivare alla Primavera.

L'Under 14 di Valerio D'Andrea vuole continuare a stupire e nel 2026 è diventata una vera e propria macchina da gol: 8-0 contro il Pineto, 1-5 contro la Ternana e 0-9 contro la Sambenedettese. Domenica alle ore 14 la Roma sarà ospite della Vis Pesaro, attualmente quarta in classifica con 18 punti. I giallorossi, invece, sono volati in testa (a quota 31) in seguito all'inaspettata sconfitta dalla Lazio (5-1 contro il Pescara terzo) e sono a +1 proprio sui biancocelesti, che però hanno una partita in meno.

Torna in campo l'Under 15 di Mirko Trombetti, rimasta a riposo a causa della sosta per il "Torneo dei Gironi". I giallorossi giocheranno domenica alle ore 10:30 in casa dell'Avellino (ultimo a 4 punti e ancora a secco di vittorie) in occasione della sedicesima giornata di campionato. La Roma è in vetta alla classifica a quota 34 punti ed è seguita dalla Lazio, che si trova a -3.

Stesso impegno per l'Under 16 di Marco Ciaralli, anch'essa rimasta a riposo a causa del "Torneo dei Gironi": la Roma sarà ospite dell'Avellino (ottavo in classifica con 13 punti) e la partita andrà in scena domenica alle ore 12:30. I giallorossi si trovano in terza posizione a quota 33 (stessi punti dell'Empoli, che però ha una partita in meno) e la Fiorentina capolista dista tre lunghezze.

Big match per l'Under 17 di Alessandro Toti, che domenica alle ore 11:30 affronterà l'Empoli nel delicatissimo scontro per il vertice valido per la diciassettesima giornata di campionato. La Roma è prima in classifica con 37 punti ed è affiancata proprio dalla formazione toscana, che però ha una partita in meno in seguito al rinvio del derby con la Fiorentina.

Dopo la clamorosa manita rifilata al Napoli, l'Under 18 di Mattia Scala è attesa dal Torino in occasione della ventunesima giornata di campionato e la partita andrà in scena domenica alle ore 11. La Roma si trova al secondo posto in classifica a 39 punti (gli stessi dell'Inter capolista), mentre la formazione granata è in ottava posizione a quota 31.

La Primavera di Federico Guidi deve assolutamente riscattarsi dopo l'inaspettata sconfitta per 2-3 contro il Bologna e domenica alle ore 13 scenderà in campo in casa del Lecce nel ventitreesimo turno di campionato. I capitolini sono a secco di vittorie da due gare e sono scivolati in terza posizione con 37 punti (la Fiorentina capolista dista una lunghezza), mentre i salentini sono settimi a quota 33.

Tutti gli appuntamenti del weekend