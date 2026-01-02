Settore giovanile, gli appuntamenti del weekend: l'Under 18 sfida l'Inter per la testa della classifica. Il 2026 della Primavera si apre in casa del Milan

LAROMA24.IT - La Roma di Gian Piero Gasperini è attesa da uno scontro fondamentale in chiave Champions e domani alle ore 20:45 affronterà l'Atalanta alla New Balance Arena. Nel weekend scenderanno in campo anche alcune formazioni del settore giovanile giallorosso e si tratta di Under 18 e Primavera.

L'Under 14 di Valerio D'Andrea ha terminato il 2025 con una vittoria per 2-0 contro l'Ascoli nell'anticipo della quindicesima giornata di campionato e, in attesa del girone di ritorno, ha chiuso al secondo posto in classifica a 22 punti (-2 dalla vetta occupata dalla Lazio, che però ha una gara in meno). Il primo impegno del nuovo anno andrà in scena nel weekend dall'11 gennaio e la Roma affronterà in casa il Pineto (penultimo a quota 3 e con una sola vittoria).

Prima posizione, invece, per l'Under 15 di Mirko Trombetti. La squadra giallorossa ha concluso il girone d'andata in testa alla classifica a quota 28 punti in 12 turni (gli stessi della Lazio) e con la miglior difesa (6 reti subite). La Roma tornerà in campo per la prima volta nel 2026 nel weekend dell'11 gennaio e sarà ospite del Palermo (quinto a 19 punti).

L'Under 16 di Marco Ciaralli ha salutato il 2025 al terzo posto in classifica e ha terminato il girone d'andata con 27 punti, a -3 dalla coppia Empoli-Fiorentina in vetta. I giallorossi hanno il miglior attacco del campionato con ben 41 reti realizzate in 12 partite e, come l'U15, nel weekend dell'11 gennaio affronteranno il Palermo (penultimo con 9 punti).

Anche l'Under 17 di Alessandro Toti ha finito il girone d'andata in terza posizione con 28 punti e la distanza dal primo posto occupato dall'Empoli è di appena tre lunghezze. Nel prossimo weekend la Roma giocherà contro l'Avellino (ottavo a quota 11) in occasione della quattordicesima giornata di campionato e lo farà a Trigoria.

Torna in campo, invece, l'Under 18 di Mattia Scala e martedì 6 gennaio affronterà alle ore 11 l'Inter. Al 'Campo Agostino Di Bartolomei' andrà in scena un vero e proprio scontro per il vertice: i nerazzurri (miglior attacco del campionato con 35 gol fatti) e i giallorossi condividono la testa della classifica a quota 32 punti, ma la Beneamata ha una partita in meno.

Domani sarà il turno della Primavera di Federico Guidi, che ha chiuso il 2025 con una doppia vittoria (0-5 contro il Monza e 1-0 contro l'Hellas Verona) dopo le cinque partite consecutive senza successi. La formazione giallorossa sfiderà il Milan in trasferta e l'appuntamento è fissato alle ore 13. Sarà una partita speciale per l'allenatore dei capitolini, il quale nella passata stagione sedeva sulla panchina dei rossoneri: «Conosco benissimo il Milan, la scorsa stagione ho allenato tantissimi dei ragazzi che affronteremo - le parole di Guidi ai canali ufficiali del club -. È una squadra ricca di talento, che fa un calcio propositivo e che vuole avere sempre la palla. Per me sarà una sfida emozionante, sono rimasto lì soltanto un anno ma sono stato bene. Sarà una partita con un fascino differente dal mio punto di vista. Dovremo essere estremamente aggressivi, intensi e soprattutto cercare di fare il nostro gioco».

Tutti gli appuntamenti del weekend