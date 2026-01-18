Primavera, Guidi: "Soddisfatto dell'approccio e dello spirito dei ragazzi" - Morucci: "Il girone di ritorno sarà fondamentale" (VIDEO)

Federico Guidi ed Edoardo Morucci, rispettivamente allenatore e attaccante della Roma Primavera, hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club in seguito alla vittoria per 1-2 in casa del Cagliari . Ecco le loro parole.

GUIDI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Partita difficile, ma lo sapevamo. Il Cagliari aveva preso solo 6 gol in casa e per questa partita erano scesi dalla prima squadra giocatori come Liteta e Cavuoti, che è un 2003. Davanti avevamo una squadra di grandissimo spessore e poi c'era un vento fortissimo che non ha permesso a entrambe le squadre di esprimere un calcio migliore dal punto di vista tecnico. Il primo tempo, a favore di vento, è stato fatto molto bene e abbiamo segnato due gol. Potevamo fare anche il terzo, mentre nel secondo tempo abbiamo sofferto pochissimo tolto il gol, dove c'era un evidente fallo su Della Rocca. Poi all'ultimo secondo abbiamo subito un tiro da fuori area su nostra indecisione. Mi sono piaciuti l'approccio, l'atteggiamento e lo spirito dei ragazzi, i quali hanno combattuto su ogni pallone. Dobbiamo fare uno step di crescita evidente per esprimere qualcosa in più dal punto di vista tecnico in queste situazioni".

MORUCCI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Vittoria importante. Abbiamo sofferto in alcuni momenti, ma siamo rimasti lucidi e abbiamo centrato l'obiettivo. Io sto attraversando un buon periodo ma non devo fermarmi, spero che questo periodo duri il più a lungo possibile. Il girone di ritorno sarà fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo di classifica, dobbiamo continuare a migliorare di partita in partita. Vogliamo continuare su questa striscia positiva, ma è solo un punto di inizio e non di arrivo".

(asroma.com)