Primavera, CAGLIARI-ROMA 1-2: Della Rocca e Morucci regalano a Guidi la vetta della classifica

La Roma Primavera di Federico Guidi vince ancora e, dopo l'1-0 contro la Cremonese, batte 1-2 il Cagliari in una trasferta complicatissima. I giallorossi indirizzano la gara già nel primo tempo grazie alle reti di Della Rocca al minuto 14 e Morucci al 23', ma i padroni di casa restano in partita e al 73' accorciano le distanze con Mendy. Nel finale grande brivido per i capitolini, che vengono salvati dalla traversa sulla conclusione dalla distanza di Cogoni. Termina quindi 1-2 per la Roma, che vola in testa alla classifica con 36 punti e alle sue spalle ci sono Cesena e Fiorentina a quota 35. Il Cagliari, invece, resta diciassettesimo a 20.

IL TABELLINO

CAGLIARI: Auseklis; Cogoni, Franke, Nunn (46' Goryanov), Grandu, Marini, Liteta, Tronci, Cavuoti, Costa (60' Handaoua), Mendy (92' Cardu).

A disp.: Are, Filigheddu, Doppio, Pintus, Prettenhoffer, Correnti, Roguski, Russo

All.: Pisano.

ROMA: Marcaccini; Mirra, Seck, Nardin; Lulli (73' Marchetti), Bah, Panico, Litti (73' Sangaré); Di Nunzio, Della Rocca (73' Forte); Morucci (60' Paratici).

A disp.: De Marzi, Di Salvatore, Almaviva, Zinni, Sugamele, Scacchi, Terlizzi.

All. Guidi.

Arbitro: Frasynyak. Assistenti: Pasqualetto - Gennuso.

Marcatori: 14' Della Rocca, 23' Morucci, 72' Mendy.

Ammoniti: Cavuoti (C), Marchetti (R), Marini (C), Seck (R), Cogoni (C).

LA CRONACA DEL MATCH

Secondo tempo

95' - Finisce qui: Cagliari-Roma 1-2.

94' - Il Cagliari a un passo dal pareggio, ma Cogoni colpisce una clamorosa traversa con un tiro dalla distanza.

92' - Cambio Cagliari: Cardu entra in campo al posto di Mendy.

91' - Ammonito Cogoni.

90' - Assegnati quattro minuti di recupero.

83' - Ammonito Seck per una trattenuta su Mendy.

78' - Cartellino giallo anche per Marini.

76' - Subito ammonito Marchetti.

73' - Triplo cambio Roma: dentro Marchetti, Forte e Sangaré e fuori Lulli, Della Rocca e Litti.

72' - Il Cagliari accorcia le distanze! La difesa della Roma, convinta del fuorigioco, lascia Mendy tutto solo e il calciatore sardo trafigge Marcaccini. Il guardalinee non alza la bandierina e l'arbitro convalida il gol.

71' - Grande chance per Nardin, ma manca l'appuntamento con il gol da posizione ravvicinata.

69' - Ammonito Cavouti.

60' - Sostituzione Roma: dentro Paratici al posto di Morucci. In casa Cagliari, invece, Handaoua in campo per Costa.

46' - Inizia il secondo tempo. Un cambio per il Cagliari: Goryanov al posto di Nunn.

Primo tempo

48' - Termina il primo tempo.

47' - Annullato un gol al Cagliari per fallo di Grandu su Marcaccini.

32' - Marcaccini blocca un tentativo di Costa.

23' - GOL DELLA ROMA! ​​​​​​Lulli recupera sulla trequarti e serve Morucci che stoppa fuori area e tira sul secondo palo. Nulla da fare per Auseklis.

14' - GOL DELLA ROMA! Giallorossi avanti con Della Rocca: conclusione secca e precisa sul primo palo.

3' - Cagliari pericoloso. Cavuoti calcia da buona posizione, ma centralmente.

1' - Inizia il match.