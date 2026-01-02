Primavera, Guidi: "Le difficoltà ci hanno reso una squadra migliore. Al Milan sono stato bene, sarà una sfida emozionante" (VIDEO)

Federico Guidi, allenatore della Roma Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia del big match in casa del Milan, valido per la diciottesima giornata di campionato e in programma domani alle ore 13. Ecco le sue parole: «Chiedo che la squadra continui a crescere e a migliorare. L’obiettivo è cercare di proiettare quanti più ragazzi possibili nel calcio professionistico. E questo avviene solamente se continuano a progredire in un percorso che è iniziato ormai sei mesi fa e che i ragazzi hanno evidenziato di saper apprendere. Sono migliorati e sono riusciti a superare tante difficoltà incontrate nel nostro cammino. Questo li ha resi giocatori migliori e una squadra migliore».

Contro il Milan partita complicata...

«Conosco benissimo il Milan, tantissimi di loro li ho avuti la stagione scorsa. È una squadra che fa un calcio propositivo, che vuole avere la palla, come solitamente le squadre del Milan negli anni hanno sempre fatto vedere. È una squadra ricca di talento, perché ci sono tantissime potenzialità e giocatori abili tecnicamente. Penso che sia una partita bella da giocare e vedere. Sarà una sfida affascinante e questo è quello che ho cercato di trasmettere anche in questi giorni di preparazione alla gara. Dovremo essere estremamente aggressivi, intensi e soprattutto cercare di fare il nostro gioco».

Affascinante per la squadra ed emozionante per lei. È passata solo una stagione dall'addio al Milan e ha lasciato cose positive...

«Per me sarà una sfida emozionante perché là ho passato una sola stagione, ma ho conosciuto una società in cui sono stato bene. Conosco tantissimi calciatori perché li ho avuti la stagione scorsa. Sono tutte cose che domani mi faranno scendere in campo con un’emozione e con un fascino differente rispetto a tante altre partite. È stata un’esperienza estremamente positiva, ma domani dobbiamo pensare alla nostra Roma e ai nostri ragazzi. Domani il Milan sarà nostro avversario e dobbiamo cercare di batterli con tutte le nostre forze».

