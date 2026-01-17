Primavera, Guidi: "Gasperini è un maestro con i giovani, ha un occhio clinico. 12 esordi in 3 anni, è la strada giusta. Cagliari? Partita ostica" (VIDEO)

Alla vigilia della trasferta di Cagliari, che apre il girone di ritorno del campionato Primavera, il tecnico della Roma Federico Guidi ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole: "Chi lavora nel settore giovanile ha come missione quella di proiettare ragazzi nel calcio professionistico e non c'è vittoria più bella di quelle come Romano o Arena, poi con esordi fatti molto bene. Per questo bisogna ringraziare in primis i sacrifici dei ragazzi, che si mettono in discussione quotidianamente, tutto il lavoro dello staff e del settore giovanile, e poi avere la fortuna di avere come mister della prima squadra mister Gasperini, che in questo è un maestro. Ha un occhio veramente clinico per vedere e per credere nei ragazzi del settore giovanile. Va ringraziato perché queste sono opportunità e forti motivazioni anche per coloro che ancora non hanno fatto l'esordio, perché tutti potrebbero avere una chance".

In tre anni alla guida della Roma, sono già 12 gli esordi di suoi ragazzi in prima squadra.

"Sono anche estremamente fortunato e lo dico veramente con una forte emozione, perché questo è il mio terzo anno nella Roma e siamo già a 12 esordi. 10 sono stati nelle precedenti gestioni e questa stagione altri due. Mi dà forte convinzione e soprattutto mi fa capire che la strada tracciata insieme allo staff è nella direzione giusta".

Tornando al campo, si parte da Cagliari. Che partita si aspetta?

"Sì, Cagliari è una partita storicamente ostica, è una delle squadre che in casa ha preso pochissimi gol, mi sembra solamente sei. C'ha veramente un differenziale notevole tra giocare in trasferta e giocare in casa. Sappiamo del senso di appartenenza che hanno e questo è veramente anche un esempio da seguire, perché quando giocano sul loro campo, nella loro terra, si spingono oltre i propri limiti. Sappiamo che domani sarà una partita estremamente difficile e che hanno giocatori di grande spessore, sia fisico che tecnico, che possono farti male in qualsiasi momento".

