Primavera, Guidi: "Dobbiamo fare meglio in fase di possesso, concretizziamo ancora poco. A Torino è difficile" (VIDEO)

Alla vigilia della trasferta contro il Torino, il tecnico della Roma Primavera, Federico Guidi, ha presentato il match ai canali ufficiali del club. L'allenatore ha commentato lo stato di forma della sua squadra, ma ha messo in guardia dalle insidie di una partita contro un avversario in crescita e su un campo sempre difficile.

Come sta la squadra in vista della trasferta di Torino?

"La squadra sta molto bene, hanno recuperato tutti quanti. Abbiamo avuto qualche problema di influenza e dobbiamo farci i conti fino all'ultimo istante, prima della partenza. Vedremo se saranno tutti gli effettivi disponibili o meno, però la squadra in generale sta molto bene. C'è grande fiducia, anche complice le ultime partite che i ragazzi hanno svolto nel migliore dei modi e anche durante gli allenamenti, come sempre, ci hanno soddisfatto".

Prima della partita di Cagliari ci diceva che il campo era storicamente complicato. Lo è anche quello di Torino?

"Sì, il Torino gioca su un campo piccolo, sintetico, è difficile, anche perché sappiamo, come era contro il Cagliari, quanto hanno all'interno senso di appartenenza e quanto è difficile giocare in trasferta da loro. Poi è una squadra che è vero che è in lotta per i posizionamenti play-out, ma è una squadra che ha grandissimi valori e che all'inizio della stagione era partita come una delle favorite del campionato. Quindi sappiamo che sarà uno scontro estremamente complicato, che servirà veramente una prestazione superlativa per riuscire a uscire indenni. Senza dimenticare che il Torino viene da sei risultati utili consecutivi e questa la dice lunga sullo stato di forma che ha in questo momento il Toro, che con il cambio di allenatore ora ha trovato identità, ha trovato un'identità chiara di gioco e stanno giocando anche molto bene sul campo".

La caratteristica principale di questa squadra sembra essere la grande solidità difensiva. È questo il valore in più quest'anno?

"Diciamo che è una squadra molto solida, come hai detto te, perché lavorano tutti quanti insieme. Una squadra che fa benissimo la fase difensiva con grande intensità, cosa che all'inizio della stagione non era così. Hanno avuto veramente dei grandi miglioramenti sia nella tattica individuale che nella tattica collettiva. Detto questo, siamo anche estremamente convinti che possiamo e dobbiamo fare meglio nella fase di possesso, perché è una squadra che produce tanto e ancora concretizziamo poco rispetto alla mole di gioco che la squadra sviluppa".

