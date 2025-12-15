Settore giovanile: Under 14 e Primavera perdono il derby, l'U15 crolla in casa del Catanzaro. L'U16 ne fa 6, l'U17 batte 2-1 il Napoli in rimonta

LAROMA24.IT - La Roma di Gian Piero Gasperini vuole rialzarsi in campionato dopo le due sconfitte con Napoli e Cagliari e stasera affronta il Como allo Stadio Olimpico nel delicatissimo match valido per la quindicesima giornata di Serie A. Intanto nel corso del weekend sono scese in campo le formazioni del settore giovanile della Roma e si sono registrate due vittorie, un pareggio e tre sconfitte.

Primo ko stagionale per l'Under 14 di Valerio D'Andrea, che cade a Trigoria nello scontro diretto per il vertice dopo lo 0-0 contro il Pescara: i giallorossi perdono 1-2 il Derby della Capitale e scivolano a -5 dalla vetta. Il primo tempo è bloccato e privo di grandi occasioni, ma la ripresa si apre con il gol di Vinci su assist di Rufo. I padroni di casa subiscono il contraccolpo e due minuti più tardi arriva addirittura il raddoppio degli ospiti firmato da Conti. Superato lo shock, la Roma si riversa in avanti e riaccende le speranze al 21' della ripresa grazie alla rete di Presutti su rimpallo. Nei minuti di recupero la Lazio resta anche in dieci a causa dell'espulsione del capitano Mancini, ma il muro biancoceleste regge e la partita si chiude sull'1-2. In seguito a questa sconfitta la Roma chiude il girone d'andata al secondo posto a 19 punti, mentre la Lazio è prima a quota 25.

Clamoroso ko dell'Under 15 di Mirko Trombetti, che crolla in casa del Catanzaro e perde 4-0 subendo tutte le reti nella prima frazione di gioco. Ad aprire le marcature ci pensa Pugliese al 5' e al minuto 10 Sorce fa già 2-0. Al 39' arriva il tris e il timbro è ancora di Sorce (doppietta), mentre 60 secondi più tardi arriva addirittura il poker dei padroni di casa con la rete di Palermo. Nella ripresa la Roma non riesce a reagire e la formazione calabrese gestisce il vantaggio senza correre particolari rischi. In seguito a questa pesante sconfitta i giallorossi restano comunque in vetta alla classifica con 25 punti, ma vengono raggiunti dalla Lazio. Il Catanzaro, invece, sale in settima posizione a quota 17.

Stesso avversario ma esito diverso per l'Under 16 di Marco Ciaralli, che si impone in casa del Catanzaro con un perentorio 2-6. La Roma parte fortissimo e al 2' Basile sblocca la gara, mentre a inizio ripresa i padroni di casa pareggiano i conti con Pulito. La reazione degli ospiti è immediata e i giallorossi tornano in vantaggio grazie al penalty di Ferretti, seguito dal tris firmato da Sperlonga cinque minuti più tardi e dal poker di Basile (doppietta) su rigore. Successivamente la rete di Le Rose sembra poter riaprire la partita, ma la Roma continua ad attaccare e segna il quinto e il sesto gol con Gargiulo e Giannelli. In seguito a questo successo i ragazzi di Ciaralli salgono al terzo posto in classifica a 24 punti (gli stessi della Lazio quarta) e la vetta occupata dalla coppia Empoli-Fiorentina dista appena tre lunghezze.

Grande vittoria per l'Under 17 di Alessandro Toti, priva di ben quattro giocatori in seguito alle squalifiche shock ( 5 turni a Dal Bon e Bonifazi, 4 a Giammattei e Paul ) rimediate al termine del match contro la Fiorentina. La Roma batte 2-1 il Napoli nella super sfida della tredicesima giornata di campionato e lo fa in rimonta: i campani passano in vantaggio al 14' con Mane, bravo a sfruttare un retropassaggio impreciso di Corredera e a superare il portiere Kilvinger. I giallorossi faticano a rendersi pericolosi, ma pareggiano i conti grazie a un episodio: Corredera conquista un calcio di rigore sugli sviluppi di un fallo laterale, dal dischetto si presenta Guaglianone che spiazza l'estremo difensore avversario e firma l'1-1. Iniziata la ripresa, la Roma passa in vantaggio con il colpo di testa di Corredera sulla punizione calciata da Guaglianone. Con il passare dei minuti i capitolini sfiorano il tris con il contropiede di Guaglianone e il tiro dalla distanza di Perrotta, mentre gli azzurri impegnano Kilvinger con un'incornata di Ascione. La sfida termina 2-1 per la Roma (sei vittorie in casa in altrettante partite) e i ragazzi di Toti restano al terzo posto in classifica (27 punti) a -1 dalla Fiorentina seconda e a -3 dall'Empoli capolista, mentre il Napoli scivola al sesto posto a quota 19.

Si ferma sul 2-2 l'Under 18 di Mattia Scala, che pareggia a Trigoria contro il Frosinone dopo l'1-1 al Viola Park con la Fiorentina. I ciociari passano in vantaggio al 10' grazie alla perla su punizione di Carpentieri, ma la Roma reagisce a inizio ripresa: i padroni di casa ribaltano la gara in un minuto con Virgilio e Mariani e si portano sul 2-1. La gioia dei giallorossi dura poco, perché al 60' Carpentieri trafigge nuovamente Bouaskar e segna il gol del definitivo 2-2. Nel finale la Roma torna avanti con Scacchi, ma l'arbitro annulla la rete per un fuorigioco. Risultato negativo per gli uomini di Scala, i quali restano comunque al primo posto in classifica a 29 punti al pari di Inter e Cesena, che però hanno una partita in meno. Il Frosinone, invece, è sedicesimo.

La Primavera di Federico Guidi non sa più vincere e allunga la striscia di partite consecutive senza vittoria a cinque. Dopo i pareggi con Inter e Lecce e le sconfitte con Juventus e Cesena, i giallorossi cadono nel match più importante dell'anno e perdono 1-2 il Derby della Capitale. La Roma parte forte al Tre Fontane e al 35' sblocca la gara: Arena calcia dal limite dell'area, il portiere biancoceleste non trattiene e sulla ribattuta si avventa Litti, il quale segna a porta sguarnita e regala il vantaggio ai padroni di casa. Nella ripresa cambia il copione della partita e gli ospiti pareggiano i conti al 68' grazie allo sfortunato autogol di Sangaré, sorpreso dall'uscita a vuoto di Zelezny. La sfida sta volgendo al termine, ma al 91' arriva lo shock: difesa giallorossa disattenta su calcio d'angolo e Bordon spinge il pallone in porta da pochi passi, realizzando il gol del definitivo 1-2. La Roma si rende pericolosissima negli ultimi istanti prima con il colpo di testa di Morucci (miracolo di Pannozzo) e poi con il tiro al volo di Romano, ma la fortuna volta le spalle ai giallorossi. Al fischio finale sale la tensione e scatta una rissa (come accaduto anche dopo la rete dei biancocelesti, che è costata il cartellino rosso all'allenatore della Lazio Scalisi) che porta all'espulsione di Nardin. La Roma incassa così la seconda sconfitta consecutiva (la terza nelle ultime cinque giornate) e sprofonda al sesto posto in classifica (24 punti e -5 dalla Fiorentina capolista), mentre la Lazio sale in quindicesima posizione a quota 17.

I calciatori della Roma in Nazionale

L'Italia Under 15 del commissario tecnico Enrico Battisti affronta la prima uscita ufficiale e lo fa in occasione del Torneo di Sviluppo UEFA, in programma dal 15 al 20 dicembre al St. George's Park National Football Centre di Burton upon Trent (casa della Federcalcio inglese e luogo in cui si è svolta la seconda parte del ritiro estivo della Roma). Lunedì 15 dicembre alle ore 16 locali (17 italiane) gli Azzurrini esordiranno contro la Spagna e successivamente affronteranno Islanda e i padroni di casa dell’Inghilterra, rispettivamente mercoledì 17 alle ore 12 locali (13 italiane) e sabato 20 dicembre alle ore 10.30 locali (11.30 italiane). Tra i 22 calciatori convocati dal ct è presente soltanto un giocatore della Roma e si tratta del difensore Niccolò Chieffallo.

L'Italia Under 16 del ct Manuel Pasqual sfida il Portogallo in una doppia amichevole in programma martedì 16 (ore 15) e giovedì 18 dicembre (ore 11) al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Tra i 22 calciatori convocati, nati tutti nel 2010, c'è un giocatore della Roma ed è il difensore Lorenzo Dattilo.

Tutti gli appuntamenti del weekend