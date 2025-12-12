Settore giovanile, gli appuntamenti del weekend: derby per Under 14 e Primavera. Squalifiche shock per l'U17 verso il Napoli: 5 turni a Dal Bon e Bonifazi, 4 a Giammattei e Paul

LAROMA24.IT - La Roma di Gian Piero Gasperini vuole tornare a sorridere in campionato in seguito alle due sconfitte consecutive con Napoli e Cagliari e, dopo la bella vittoria in Europa League in casa del Celtic, lunedì è attesa dall'importante match contro il Como. Nel weekend, invece, scenderanno in campo le formazioni del settore giovanile giallorosso, a partire dall'Under 14 fino ad arrivare alla Primavera.

La striscia di sei vittorie consecutive dell'Under 14 di Valerio D'Andrea si è interrotta con il pareggio per 0-0 in casa del Pescara, un risultato che è costato il sorpasso in classifica da parte della Lazio. La resa dei conti ci sarà sabato alle ore 14:30, quando al Campo 'Agostino Di Bartolomei' di Trigoria andrà in scena il delicatissimo Derby della Capitale: i giallorossi sono secondi a 19 punti, mentre i biancocelesti sono in vetta a +2.

Torna in campo l'Under 15 di Mirko Trombetti dopo il turno di riposo e lo fa domenica alle ore 10:30 in casa del Catanzaro nel match valido per la dodicesima giornata di campionato. I capitolini si trovano in prima posizione con 25 punti nonostante lo stop e la Lazio (seconda) è a -3, mentre la formazione calabrese è nona a quota 11.

Stesso avversario anche per l'Under 16 di Marco Ciaralli, fermata lo scorso weekend dal turno di riposo. Come l'U15, la Roma giocherà a Catanzaro ma la partita andrà in scena alle ore 13. I giallorossi sono quarti in classifica con 21 punti (gli stessi della Lazio) e sono dietro al Bari (terzo a quota 22) e alla coppia in vetta formata da Empoli e Fiorentina (prime con 24 punti e una partita in meno). Il Catanzaro, invece, è ultimo a quota 5.

L'Under 17 di Alessandro Toti vuole dimenticare la sconfitta per 1-0 in casa della Fiorentina ed è attesa da un test importante: domenica alle ore 15:30 andrà in scena a Trigoria il big match contro il Napoli. In seguito all'ultimo ko la Roma è scivolata al terzo posto in classifica (25 punti) a -1 dalla Viola e a -3 dall'Empoli capolista, mentre i partenopei sono quinti a quota 19. L'allenatore giallorosso potrà contrare su un gruppo di calciatori davvero ristretto e il motivo è legato alle clamorose squalifiche rimediate da alcuni dei suoi ragazzi dopo il fischio finale del match contro la Fiorentina: 5 giornate di squalifica a Lorenzo Dal Bon ("Minacciava un avversario e, dopo la notifica dell’espulsione, pronunciava frasi ingiuriose nei confronti dell’Arbitro") e Giampaolo Bonifazi ("Dopo aver minacciato un calciatore avversario, correva incontro all’Arbitro e pronunciava nei suoi confronti frasi ingiuriose e minacciose fino a quando non veniva bloccato e portato via a forza da due dirigenti della propria società") e 4 turni a Gioele Giammattei ("Espulso durante la partita per frase irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, al termine della gara rientrava sul terreno di giuoco e reiterava tale condotta anche mentre veniva allontanato dai compagni di squadra") e Daniele Paul ("Si frapponeva dinanzi all’Arbitro al fine di impedirgli l’uscita dal terreno di giuoco e pronunciava nei suoi confronti frasi ingiuriose"). Oltre a loro è stato squalificato per una giornata anche l'allenatore in seconda Lorenzo Carinci.

Domenica alle ore 11, invece, scende in campo a Trigoria l'Under 18 di Mattia Scala, reduce dal pareggio per 1-1 al Viola Park contro la Fiorentina. I giallorossi affrontano il Frosinone in occasione della quindicesima giornata di campionato: la Roma è prima in classifica a pari merito con l'Inter (28 punti), mentre la squadra ciociara è sedicesima a quota 12.

La Primavera di Federico Guidi sta vivendo un periodo davvero negativo e ormai la vittoria manca da quattro giornate. I giallorossi hanno però l'occasione di rilanciarsi e sono attesi dalla partita più importante dell'anno: oggi alle ore 18 si gioca al Tre Fontane il Derby della Capitale. La Roma è crollata al quinto posto in classifica con 24 punti e la Fiorentina capolista dista due lunghezze, mentre la Lazio sta facendo davvero fatica ed è sedicesima a quota 14. "La ricerca della vittoria è costante e lavoriamo per raggiungerla - le dichiarazioni di Guidi ai canali ufficiali del club -. Non vogliamo speculare sul risultato, ma vogliamo arrivarci attraverso un gioco che possa far esprimere i ragazzi. E questo è quello che cercheremo di fare anche nel derby. Sappiamo quanto è sentito e sono consapevole di quanto sia importante per i ragazzi stessi. Mi auguro che tanti tifosi romanisti vengano a sostenerci al Tre Fontane perché sarebbe un palcoscenico bello da vivere e un'esperienza assolutamente formativa per la squadra".

I calciatori della Roma in Nazionale

L'Italia Under 15 del commissario tecnico Enrico Battisti è pronta ad affrontare la prima uscita ufficiale e lo farà in occasione del Torneo di Sviluppo UEFA, in programma dal 15 al 20 dicembre al St. George's Park National Football Centre di Burton upon Trent (casa della Federcalcio inglese e luogo in cui si è svolta la seconda parte del ritiro estivo della Roma). Lunedì 15 dicembre alle ore 16 locali (17 italiane) gli Azzurrini esordiranno contro la Spagna e successivamente affronteranno Islanda e i padroni di casa dell’Inghilterra, rispettivamente mercoledì 17 alle ore 12 locali (13 italiane) e sabato 20 dicembre alle ore 10.30 locali (11.30 italiane). Tra i 22 calciatori convocati dal ct è presente soltanto un giocatore della Roma e si tratta del difensore Niccolò Chieffallo.

L'Italia Under 16 del ct Manuel Pasqual affronta il Portogallo in una doppia amichevole in programma martedì 16 (ore 15) e giovedì 18 dicembre (ore 11) al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Tra i 22 calciatori convocati, nati tutti nel 2010, c'è un giocatore della Roma ed è il difensore Lorenzo Dattilo.

Tutti gli appuntamenti del weekend