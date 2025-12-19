Settore giovanile, gli appuntamenti del weekend: Under 15 e 16 a Trigoria contro il Frosinone, l'U18 sfida il Milan. La Primavera affronta il Verona dopo la manita al Monza

LAROMA24.IT - La Roma di Gian Piero Gasperini è attesa da uno scontro fondamentale in chiave Champions e sabato alle ore 20:45 affronterà la Juventus all'Allianz Stadium. Inoltre nel weekend scenderanno in campo anche le formazioni del settore giovanile giallorosso, a partire dall'Under 14 fino ad arrivare alla Primavera.

L'Under 14 di Valerio D'Andrea vuole riscattare la sconfitta rimediata nel Derby della Capitale e sabato alle ore 15 affronterà l'Ascoli al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in occasione dell'anticipo della quindicesima giornata di campionato. Il girone d'andata è terminato e i giallorossi hanno chiuso al secondo posto in classifica con 19 punti (-5 dalla Lazio capolista), mentre i marchigiani sono settimi a quota 6.

L'Under 15 di Mirko Trombetti è chiamata a dare una risposta forte dopo il clamoroso ko per 4-0 in casa del Catanzaro e domenica alle ore 11 affronterà il Frosinone al 'Campo Agostino Di Bartolomei'. Nonostante la pesante sconfitta rimediata nell'ultimo turno, i giallorossi sono comunque in vetta alla classifica con 25 punti insieme alla Lazio. Undicesima a quota 9 la formazione ciociara, che però è imbattuta da tre turni (vittorie contro Juve Stabia e Palermo e pareggio contro l'Avellino).

Stesso avversario per l'Under 16 di Marco Ciaralli, che affronterà il Frosinone due ore più tardi. La Roma è reduce dalla splendida vittoria per 2-6 a Catanzaro ed è imbattuta da sei gare, risalendo così al terzo posto in classifica a 24 punti e a -3 dalla coppia Empoli-Fiorentina in vetta. Decimo, invece, il Frosinone a quota 9.

L'Under 17 di Alessandro Toti continua a lottare nonostante le tante assenze dovute alle pesantissime squalifiche rimediate al termine del match contro la Fiorentina ( 5 turni a Dal Bon e Bonifazi, 4 a Giammattei e Paul ) e nell'ultima partita ha battuto 2-1 il Napoli. Ora i calciatori giallorossi potranno godere di un lungo periodo di riposo e torneranno in campo contro l'Avellino nel weekend dell'11 gennaio. Lo stop è legato alla conclusione del girone d'andata: dopo 12 giornate la Roma si trova in terza posizione (28 punti) a -1 dalla Fiorentina seconda e a -3 dall'Empoli capolista.

Impegno in trasferta, invece, per l'Under 18 di Mattia Scala. Dopo l'inaspettato 2-2 in casa contro il Frosinone, la Roma è attesa a Milano e oggi alle ore 11 affronterà il Milan. I giallorossi hanno rallentato nelle ultime due uscite (due pareggi) e sono scivolati in seconda posizione (29 punti come il Cesena, che però ha una partita in meno) a -2 dall'Inter capolista. I rossoneri stanno faticando molto, ma dopo un inizio negativo hanno rialzato la testa e ora sono imbattuti da 6 match (4 pareggi, di cui 3 nelle ultime 3 gare, e 2 vittorie). Nonostante il periodo positivo, il Milan è dodicesimo in classifica a quota 17.

Si rialza la Primavera di Federico Guidi dopo ben cinque partite consecutive senza vittoria. La Roma domina in casa del Monza nel turno infrasettimanale e rifila una manita alla miglior difesa del campionato per gol subiti. I giallorossi partono fortissimo e al minuto 11 Arena, bravo nello sfruttare un rimpallo in area, sblocca la gara. I capitolini continuano a creare occasioni e sfiorano il raddoppio con Litti, il quale spara clamorosamente alto da posizione ravvicinata. Il gol che chiude il match arriva al 70': tiro di Panico, Seck si allunga e corregge la traiettoria in porta. Il Monza subisce il contraccolpo e la Roma ne approfitta: al 73' Lulli buca il portiere avversario sul primo palo, cinque minuti più tardi Arena segna da centrocampo e realizza probabilmente il gol più bello della stagione e all'85' ancora Lulli chiude i conti con un colpo di testa sul cross di Cama. "Finalmente il campo ha dato un senso a quello che la squadra sta facendo - la gioia dell'allenatore della Roma -. Oggi c'è stata, come tante altre volte, una grandissima produzione offensiva. Sembrava una squadra in crisi, ma la prestazione non era mai mancata. C'è tanta soddisfazione, questa è la strada". Successivamente parla anche Lulli: "La vittoria era la cosa che ci importava di più, ma non dobbiamo accontentarci". Infine arriva anche il commento di Litti: "Sicuramente era una vittoria che ci serviva per uscire da questo periodo e l'abbiamo fatto da squadra. Io cerco di dare sempre il massimo e di ripagare il mister e la squadra con le prestazioni". Grazie a questo successo i ragazzi di Guidi salgono al terzo posto in classifica a 27 punti e si portano a -3 dalla Fiorentina capolista, mentre il Monza scivola in undicesima posizione a quota 23. I giallorossi torneranno in campo domenica alle ore 11 e affronterà in casa l'Hellas Verona, attualmente ottavo con 24 punti.

Tutti gli appuntamenti del weekend