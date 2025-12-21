Primavera, ROMA-HELLAS VERONA 0-0: segui in tempo reale. Al via la ripresa (VIDEO)

Torna in campo la Roma Primavera dopo la manita rifilata al Monza nel turno infrasettimanale e oggi alle ore 11 affronta l'Hellas Verona in occasione della diciassettesima giornata di campionato. I giallorossi sono quinti in classifica con 27 punti (-3 dalla vetta occupata da Fiorentina e Inter), mentre gli scaligeri sono ottavi a quota 24.

IL TABELLINO

ROMA: De Marzi; Mirra, Seck, Terlizzi; Sangaré, Panico, Bah, Lulli; Di Nunzio, Della Rocca; Arena.

A disp.: Marcaccini, Stomeo, Marchetti, Litti, Almaviva, Sugamele, Morucci, Cama, Paratici, Sarac, Forte.

All.: Guidi.

HELLAS VERONA: Castagnini; Feola, Tagne, Popovic; Szimionas, Yildiz, Peci, De Battisti; Monticelli; Vermesan, Akalé.

A disp.: Tommasi, Garofalo, Martini, Vapore, Murati, De Rossi, Stella, Kurti, Mussola, Casagrande, Barry​​​​​​​.

All.: Sammarco.

Arbitro: Angelillo. Assistenti: Chianese - Nappi.

Ammoniti: Peci (HV).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Secondo tempo

46' - Al via la ripresa.

Primo tempo

45+1' - Fine primo tempo.

45' - Un minuto di recupero.

41' - Roma vicina all'1-0 con il colpo di testa di Arena sul cross di Bah, Castagnini para e manda in angolo.

37' - Conclusione potente di Di Nunzio, ma il tiro è troppo centrale.

31' - Della Rocca vicino al gol, ma il suo tiro rasoterra sfiora soltanto il palo.

26' - Calcia De Battisti, De Marzi respinge in tuffo.

22' - Ottima chiusura di Lulli su Monticelli, pronto a entrare in area di rigore giallorossa.

19' - Colpo di testa di Terlizzi sul cross di Sangaré, palla fuori.

17' - Fallo su Panico, ammonito Peci.

16' - Vermesan prova a impensierire De Marzi, il portiere giallorosso respinge.

13' - Conclusione potente di Della Rocca da fuori area, la palla termina fuori.

9' - Ci prova Bah, ma il suo tiro sfiora il palo.

3' - Colpa di testa di Bah sulla rimessa laterale di Sangaré, blocca Castagnini.

1' - Al via il match.

PREPARTITA

10:44 - Ecco la formazione ufficiale della Roma.

