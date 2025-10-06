Settore giovanile, tripla sfida con il Napoli: 0-0 per l'Under 15, Sperlonga firma l'1-0 dell'U16. Di Nunzio trascina la Primavera con una doppietta

LAROMA24.IT - La Roma di Gian Piero Gasperini si riscatta e dopo l'inaspettata sconfitta in Europa League contro il Lille batte 1-2 la Fiorentina nel match valido per la sesta giornata di Serie A. Le reti di Matias Soulé e Bryan Cristante ribaltano lo svantaggio iniziale firmato Moise Kean e mantengono i giallorossi in vetta alla classifica con 15 punti (gli stessi del Napoli) dopo sei giornate.

Il destino di Roma e Napoli si è intrecciato anche a livello giovanile, dato che in questo weekend sono andate in scena ben tre sfide tra i giallorossi e i partenopei. Battuta d'arresto per l'Under 15 di mister Mirko Trombetti, che interrompe la striscia di tre vittorie consecutive a causa di uno 0-0 casalingo proprio contro la formazione campana. La gara è particolarmente combattuta e ricca di occasioni, ma i portieri di entrambe le squadre sfoggiano numerosi interventi e mantengono la porta inviolata. Capitolini anche sfortunati, dato che nel primo tempo la conclusione di Enzo Diofebo si infrange contro la traversa. A vincere è l'equilibrio, ma nonostante il pareggio la Roma mantiene la vetta della classifica del Girone C con 10 punti (+1 sul Lecce secondo) e il Napoli resta penultimo a quota 2.

Stesso avversario ma esito diverso, invece, per l'Under 16 di Marco Ciaralli. I giallorossi vincono 1-0 contro il Napoli a Trigoria e a decidere è la rete realizzata da Omar Sperlonga su cross di Christian Ferretti al 14' del secondo tempo. Momento speciale per l'attaccante, il quale festeggia con un gol la convocazione con il Marocco. I campani si rendono pericolosi in più occasioni, ma i giallorossi riescono a mantenere il vantaggio tra le parate di Lorenzo Carta e l'imprecisione degli attaccanti avversari. Grazie a questo successo la Roma riscatta il deludente pareggio per 0-0 contro l'Avellino e sale in testa alla classifica del Girone C a 10 punti in attesa di Fiorentina e Lazio, attualmente a quota 9 e con una gara in meno.

Nessun partita, invece, per l'Under 17 di Alessandro Toti. Dopo quattro successi nelle prime quattro giornate del Girone C, i giallorossi torneranno in campo soltanto il 12 ottobre alle 15 contro il Bari a causa del rinvio della partita contro il Palermo: la sfida è spostata al 16 ottobre poiché la Roma ha quattro calciatori convocati in Nazionale e si tratta di Giampaolo Bonifazi, Cristian Cioffi, Gioele Giammattei e Mattia Guaglianone. Gli Azzurrini sono impegnati nel primo turno delle qualificazioni all'Europeo Under 17 che si sta svolgendo in Estonia e l'Italia è stata inserita nel Gruppo 1 con Estonia (vittoria per 8-1), Montenegro (sconfitta per 1-2) e Ucraina (appuntamento domani alle 14:30). Tornando alla Roma Under 17, i capitolini sono l'unica squadra a punteggio pieno e si trovano a +3 sulla Lazio seconda.

Vittoria per l'Under 18 di Mattia Scala, che sabato ha battuto 1-2 la Cremonese nella quinta giornata di campionato. La Roma sblocca la gara al 39' con Valerio Maccaroni, ma a inizio ripresa i padroni di casa pareggiano immediatamente con Gabriele Bono. Nel finale accade di tutto: all'86' entrambe le squadre restano in dieci a causa delle espulsioni del giallorosso Luca Palassini e del grigiorosso Antonio Lubrano e al 91' arriva il gol decisivo di Miguel Romero Corredera (classe 2009 chiamato in Under 18 insieme a Giacomo Strata e Lorenzo Dal Bon dato che l'U17 non è scesa in campo), che regala la vittoria agli ospiti. La Cremonese perde la testa e al 94' Lionel Scocco rimedia un cartellino rosso, lasciando i suoi compagni in nove. Risultato fondamentale per i giallorossi contro un avversario davvero ostico e reduce da tre successi in quattro partite. Grazie a questo 1-2 la Roma resta imbattuta e sale al secondo posto in classifica a quota 11 punti in 5 giornate, portandosi a -1 dal Cesena (che ha una gara in meno).

Non sbaglia nemmeno la Primavera di Federico Guidi, che conquista la seconda vittoria consecutiva dopo l'1-0 contro il Frosinone e si impone per 0-2 sul Napoli grazie alla doppietta di Alessandro Di Nunzio: al 26' il centrocampista porta in vantaggio gli ospiti con una bella conclusione di interno sinistro e al 79' chiude i conti con un tiro dal limite dell'area. Grande prestazione della squadra giallorossa, trascinata anche da uno scatenato Emanuele Lulli (assist per il primo gol e protagonista nell'azione del raddoppio). Dopo alcune difficoltà nella fase iniziale del match e un ottimo approccio del Napoli, i giallorossi crescono con il passare dei minuti e creano diverse opportunità soprattutto con Alessandro Romano (tra le tante chance anche un palo colpito) e Mattia Almaviva (traversa) per aumentare il divario. "Siamo riusciti a creare di più e a concludere meglio del solito - le parole di Di Nunzio ai canali ufficiali del club -. Speriamo di migliorare ancora nelle prossime partite. Ci alleniamo tutta la settimana con l'obiettivo di mostrare le nostre qualità in campionato". Esulta anche il tecnico Guidi: "Partita interpretata bene su un campo difficile e contro un avversario che ha avuto tanto intensità. Siamo venuti fuori dopo i primi 10 minuti, abbiamo creato tantissime opportunità e concesso poco. Mi è piaciuto tutto lo spirito e dobbiamo continuare su questa strada, è la direzione giusta per migliorare".