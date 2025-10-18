Settore giovanile, gli appuntamenti del weekend: Under 15 e 16 contro il Bari, U18 in casa del Verona. La Primavera riparte dal Cagliari

LAROMA24.IT - Terminata la sosta per le nazionali, la Roma di Gian Piero Gasperini è pronta a tornare in campo e lo farà oggi alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico in occasione dell'attesissima sfida contro l'Inter, valida per la settima giornata di Serie A. Nel weekend sarà il turno anche di numerose formazioni del settore giovanile giallorosso, a partire dall'Under 15 fino ad arrivare alla Primavera.

L'Under 15 di Mirko Trombetti, reduce dall'importante vittoria per 0-1 in casa dell'Empoli firmata Mattia Salvarani, vuole mantenere la vetta della classifica e domenica affronterà il Bari alle ore 10:30 a Trigoria nella gara valida per la sesta giornata del Girone C. I capitolini sono ancora imbattuti e si trovano al primo posto con 13 punti in cinque gare (+2 sulla Fiorentina seconda e +3 sulla coppia Lazio-Lecce), mentre i pugliesi sono sesti a quota 7.

Stesso avversario per l'Under 16 di Marco Ciaralli, che sfiderà il Bari alle 12:30 al Campo Agostino Di Bartolomei in occasione del big match del sesto turno. La formazione giallorossa è chiamata a voltare pagina dopo il pesante ko per 5-2 contro l'Empoli, ma davanti a sé avrà un avversario particolarmente difficile da affrontare. Si tratta di una sfida ad alta quota, dato che la Roma è scivolata al quarto posto in classifica con 10 punti in seguito alla sconfitta contro i toscani e il Bari ha effettuato il sorpasso grazie al successo per 3-1 contro l'Avellino, salendo così in terza posizione a quota 12 e portandosi a -1 dalla vetta occupata da Fiorentina e Lazio.

Riposo, invece, per l'Under 17 di Alessandro Toti dopo l'inaspettata sconfitta per 1-0 nel recupero della gara contro il Palermo che ha interrotto la striscia di cinque vittorie consecutive. I giallorossi infatti non scenderanno in campo, dato che nel Girone C sono presenti 15 squadre e a turno ognuna di esse avrà a disposizione un weekend di relax. Ora tocca alla Roma, che resterà comunque al primo posto in classifica nonostante il riposo: i capitolini sono in testa con 15 punti e il Palermo, attualmente secondo (affronterà la Juve Stabia ultima a zero punti), è a quota 11.

L'Under 18 di Mattia Scala va a caccia del quarto successo consecutivo e oggi alle ore 14 è protagonista della trasferta in casa dell'Hellas Verona nel match valido per la settima giornata di campionato. La Roma è ancora imbattuta (4 vittorie e 2 pareggi) ed è prima in classifica con 14 punti (+1 sul Napoli secondo e +2 sulla coppia Cesena-Genoa), mentre gli scaligeri (ancora a secco di vittorie) stanno faticando moltissimo e sono in penultima posizione a quota 1. Lontano da Trigoria però i giallorossi hanno incontrato diverse difficoltà e in tre gare in trasferta hanno collezionato due pareggi (1-1 contro Napoli e Parma) e una sola vittoria (1-2 contro la Cremonese con gol di Corredera al minuto 91).

Torna in campo, invece, la Primavera di Federico Guidi dopo la sosta per le nazionali. Domani alle ore 13 la squadra capitolina giocherà a Trigoria contro il Cagliari (vincitore dell'ultima edizione della Coppa Italia) nella gara valida per l'ottava giornata di campionato. "Questa è stata una sosta estremamente positiva perché i ragazzi hanno svolto due settimane veramente di alto livello - le dichiarazioni dell'allenatore ai canali ufficiali del club -. Io e il mio staff siamo rimasti entusiasti di quello che hanno fatto vedere durante gli allenamenti, perché hanno mostrato notevoli miglioramenti e mi aspetto che riescano a portarli anche nelle partite. Il Cagliari? Tanti giocatori di questa squadra hanno vinto la Coppa Italia l'anno scorso e hanno avuto una crescita straordinaria. Sembrano in difficoltà, ma viste le prestazioni avrebbero potuto avere più punti. Sarà una bella sfida da giocare". La Roma è sesta in classifica con 13 punti (-4 dalla vetta) ed è reduce da quattro vittorie negli ultimi cinque turni (in mezzo soltanto il ko per 1-0 contro il Genoa), mentre la formazione sarda è diciottesima a quota 4 e l'unico successo ottenuto è stato contro la Lazio.

Tutti gli appuntamenti del weekend