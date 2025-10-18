Primavera, Guidi: "Entusiasta del lavoro della squadra durante la sosta. La classifica non rispecchia il vero valore del Cagliari" (VIDEO)

Domani alle ore 13 la Roma Primavera affronterà il Cagliari in occasione dell'ottava giornata di campionato e alla vigilia del match l'allenatore giallorosso Federico Guidi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club. Ecco le sue parole: "Questa è stata una sosta estremamente positiva perché i ragazzi hanno svolto due settimane veramente di alto livello. Io e il mio staff siamo rimasti entusiasti di quello che hanno fatto vedere durante gli allenamenti, perché hanno mostrato notevoli miglioramenti e mi aspetto che riescano a portarli anche nelle partite. La sosta ci ha permesso di lavorare sui singoli, sui reparti e sui principi di gioco. Sono state due settimane proficue e di grande livello".

La classifica non rispecchia il vero valore del Cagliari...

"Tanti giocatori di questa squadra hanno vinto la Coppa Italia l'anno scorso e hanno avuto una crescita straordinaria, rischiando anche di entrare nei playoff. Tanti di quei protagonisti ci sono tutt'oggi. La classifica non dice il vero valore delle squadre dopo 7/8 partite, c'è un periodo di adattamento e di costruzione. Il Cagliari sembra in difficoltà, ma viste le prestazioni avrebbero potuto avere più punti. La squadra è solida ed esperta, la difesa è la stessa dell'anno scorso mentre davanti hanno perso giocatori importanti come Trepi, che non lo hanno avuto per diverse settimane. Questo ha impedito alla squadra di esprimere il massimo delle potenzialità, ma ai nastri di partenza il Cagliari poteva e può tuttora giocare i playoff. Sarà una bella sfida da giocare".