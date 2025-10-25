Settore giovanile, gli appuntamenti del weekend: l'Under 17 riparte dal Catanzaro, big match contro il Genoa per l'U18. La Primavera sfida il Torino

LAROMA24.IT - Dopo la clamorosa sconfitta in Europa League contro il Viktoria Plzen, la Roma di Gian Piero Gasperini torna a concentrarsi sulla Serie A e domenica alle ore 15 affronta il Sassuolo al Mapei Stadium in occasione dell'ottava giornata di campionato. Nel weekend scenderanno in campo anche le formazioni del settore giovanile giallorosso, a partire dall'Under 14 fino ad arrivare alla Primavera.

Match in trasferta per l'Under 14, che domenica alle ore 11 affronterà la Sambenedettese. I ragazzi di Valerio D'Andrea si trovano al secondo posto in classifica del Gruppo 6 a punteggio pieno insieme alla Lazio (in vetta per la differenza reti, +11 contro il +7 dei giallorossi) e nelle prime due giornate di campionato hanno strapazzato per 0-6 il Pineto e battuto 1-0 la Ternana all'esordio stagionale in casa. La Sambenedettese, invece, è terzultima a quota 0 e nell'unica gara giocata ha perso 4-0 contro la Vis Pesaro.

Nessun impegno, invece, per l'Under 15 a causa della sosta e la formazione di Mirko Trombetti tornerà in campo il 2 novembre contro la Fiorentina in occasione della settima giornata di campionato. Il commissario tecnico dell'Italia U15, Enrico Battisti, sta organizzando diversi stage per osservare da vicino i migliori talenti nati nel 2011: il 16 ottobre è andato in scena a Novarello il raduno del Nord e il 23 ottobre al Centro Tecnico Federale di Catanzaro si è svolta la selezione territoriale dell’area Sud. I prossimi appuntamenti saranno il 30 ottobre a Coverciano per la selezione del Centro-Nord e il 6 novembre a Roma per quella del Centro. Tornando alla Roma Under 15, i capitolini sono in testa alla classifica del Girone C da imbattuti con 16 punti e a +3 sulla coppia Lazio-Lecce.

Stop anche per l'Under 16 di Marco Ciaralli, che il 2 novembre sarà attesa dalla complicatissima trasferta a Firenze contro la Fiorentina. Si tratta di una sfida davvero fondamentale per i giallorossi e la classifica sottolinea l'importanza di tale gara: la Viola è seconda con 14 punti, mentre i capitolini (reduci dalla grande vittoria per 5-1 nel big match contro il Bari grazie a una strepitosa tripletta di Omar Sperlonga) si piazzano al terzo posto a -1 proprio dai toscani e a -3 dalla Lazio capolista.

Impegno in trasferta, invece, per l'Under 17 di Alessandro Toti. Dopo aver usufruito del turno di riposo, i giallorossi affronteranno il Catanzaro nel match valido per l'ottava giornata del Girone C e in programma domenica alle ore 11. La Roma è prima in classifica con 15 punti ed è seguita da Palermo (secondo a quota 14) e dalla coppia Fiorentina-Empoli a 13, mentre il Catanzaro è settimo a 10.

L'Under 18 di Mattia Scala vuole continuare a volare e domenica alle ore 10:30 affronterà il Genoa in trasferta nel big match dell'ottava giornata di campionato con l'obiettivo di centrare la quinta vittoria consecutiva. C'è grandissima attesa per questa sfida, dato che anche il Grifone viene da quattro successi di fila ed è terzo in classifica (stessi punti del Cesena secondo, ma i bianconeri sono avanti per la differenza reti) a -2 dalla Roma capolista. I capitolini stanno avendo un rendimento altissimo e sono ancora imbattuti con 5 vittorie e 2 pareggi, ma hanno sempre incontrato alcune difficoltà nelle partite lontano da Trigoria: due pareggi contro Napoli e Parma e due successi nei minuti finali (1-2 contro la Cremonese al 91' e 2-3 in rimonta contro l'Hellas Verona all'82').

Gioca oggi, invece, la Primavera di Federico Guidi: appuntamento alle ore 15 a Trigoria per la sfida contro il Torino, valida per la nona giornata di campionato. I giallorossi si sono rilanciati dopo un inizio di stagione complicato e sono reduci da tre vittorie consecutive senza subire gol. Considerando gli ultimi sei turni, la Roma ha ottenuto cinque successi e una sola sconfitta (1-0 contro il Genoa). I capitolini sono risaliti fino al quinto posto in classifica a 16 punti (-2 dal Parma e dal Genoa in vetta), mentre il Torino è sedicesimo ed è imbattuto da due gare dopo quattro ko di fila. "Sarà una partita completamente diversa rispetto a quella contro il Cagliari - le parole di Guidi ai canali ufficiali del club -. Il Torino, al di là di ciò che dice la classifica, ha una rosa molto importante con giocatori che hanno già esordito in Serie A. Ai nastri di partenza era una squadra che poteva e può giocarsi il titolo".

Chiudiamo con una bella notizia arrivata nel corso della settimana: il centravanti Antonio Arena e il centrocampista Valerio Maccaroni, rispettivamente in forza nella Primavera e nell'Under 18 della Roma, sono stati convocati da Massimiliano Favo (commissario tecnico dell'Italia Under 17) per il Mondiale U17 che si svolgerà in Qatar dal 3 al 27 novembre . Gli Azzurrini sono stati inseriti nel Gruppo A e affronteranno Qatar (lunedì 3 novembre alle ore 18.45 locali/16.45 italiane in diretta su Rai Sport), Bolivia (giovedì 6 novembre alle ore 15.30 locali/13.30 italiane in diretta su Rai Sport) e Sudafrica (domenica 9 novembre alle ore 18.45 locali/16.45 italiane in diretta su Rai Sport).

Tutti gli appuntamenti del weekend