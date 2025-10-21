Mondiale U17, Italia: convocati Maccaroni e Arena

Antonio Arena e Valerio Maccaroni parteciperanno ai Mondiali Under 17 in Qatar. I due giallorossi sono presenti nell'elenco dei convocati di Massimiliano Favo per la competizione che si disputerà in Qatar dal 3 al 27 novembre. Ecco l'elenco completo:
Portieri: Francesco Cereser (Torino), Alessandro Longoni (Milan), Sebastiano Nava (Juventus);
Difensori: Borasio Benit (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), Jean-Tryfose Mambuku (Stade de Reims), David Marini (Cesena), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);
Centrocampisti: Alessio Baralla (Empoli), Andrea Luongo (Torino), Valerio Maccaroni (Roma), Fabio Pandolfi (Milan), Vincenzo Prisco (Napoli), Federico Steffanoni (Atalanta);
Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Thomas Campaniello (Empoli), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Samuele Inácio (Borussia Dortmund), Simone Lontani (Milan).
(figc.it)