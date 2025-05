Primavera, ROMA-INTER 2-2, Falsini: "Fantastici. Ora vedremo cosa siamo capaci di fare". Mannini: "Dobbiamo restare concentrati". Coletta: "Merito di tutti"

Un pareggio che vale oro per la Roma Primavera. Allo stadio Tre Fontane, i giallorossi di Gianluca Falsini hanno impattato per 2-2 contro l'Inter nello scontro diretto al vertice del campionato. Un risultato che, grazie al doppio vantaggio iniziale firmato da Coletta e Della Rocca (poi recuperato dall'Inter nella ripresa), permette alla Roma di vincere matematicamente la Regular Season con due giornate d'anticipo, garantendosi l'accesso diretto alle semifinali Scudetto.

Al termine della partita, il tecnico Gianluca Falsini ha commentato la prestazione e il traguardo raggiunto, non nascondendo una certa amarezza per il secondo tempo ma celebrando il percorso della squadra:

“Oggi voglio dire una bugia e dico sono più contento del primo tempo ma già sai cosa penso. Quindi sì, ci sta di soffrire contro di loro, non come abbiamo fatto insomma [nel secondo] tempo però ripeto, abbiamo fatto un primo tempo dove abbiamo creato tanto contro una squadra veramente forte. A tratti abbiamo anche sviluppato un calcio piacevole e faccio i complimenti anche ai tifosi che sono venuti, ci hanno sospinto. Oggi ci voleva veramente tanto aiuto da questo punto di vista, quindi diciamo che sono più contento del primo tempo, ma non è vero.”

Riguardo alla vittoria del campionato e ai numeri impressionanti della sua squadra, Falsini ha aggiunto:

“Al di là dei gol che abbiamo fatto, che sono tanti. Ma mi sembra 20 giocatori diversi [ad aver segnato]. Non so che dirti, nel senso che sono anche imbarazzato da questo punto di vista, nel senso che è una cosa fantastica. Questi ragazzi veramente producono un calcio importante. Adesso abbiamo 20 giorni, un pochino di più, per prepararci alla semifinale soprattutto fisicamente. E poi vediamo cosa ci saremo capaci di fare.”

Anche il centrocampista Mattia Mannini ha analizzato la partita e il primo posto conquistato:

“Sicuramente per loro da un punto di vista di classifica era più importante per rimanere in corsa per il primo posto, però noi volevamo dimostrargli che lo volevamo a tutti i costi anche noi. Era una partita difficile ma bellissima da giocare, che magari potremmo ritrovarci anche più avanti, perciò dovevamo affrontarla con l'atteggiamento giusto. Direi che abbiamo fatto quasi un tempo per uno, quindi potevamo sicuramente fare qualcosa di più, però ci teniamo stretto questo primo posto.”

Sulla differenza tra i due tempi e il calo nella ripresa:

“Chiaramente loro potevano fare solo quello, una grande pressione e cercare il gol a tutti i costi, ma chiaramente se poi arriva vuol dire che qualcosa anche da parte nostra c'è stato, quindi noi abbiamo calato qualcosina. E non ce lo possiamo permettere nelle partite che verranno più avanti. Quindi dobbiamo rimanere concentrati 90 minuti e sfruttare il doppio vantaggio, se mai capiterà, perché sarà importante non mollare nulla perché arriveranno grandi partite.”

Infine, sulla sua condizione fisica dopo il rientro dall'infortunio:

“Va bene, finalmente mi sento bene, ho recuperato, ora è già la seconda partita che riesco a fare 90 minuti completi e spero di progredire ancora nel recupero per arrivare al meglio alla semifinale.”

Ha parlato anche Alessandro Coletta, autore del primo gol giallorosso:

“Il primo tempo abbiamo palleggiato da dietro con personalità, il secondo tempo purtroppo il primo quarto d'ora abbiamo subito due gol e la partita si è indirizzata sul pareggio e secondo me è giusto così.”

Riguardo a cosa sia mancato nel secondo tempo:

“Sicuramente c'è da migliorare. Adesso sono rimasti 27-28 giorni in cui dobbiamo dare il 100% e arrivare alla semifinale più preparati possibile.”

Sul suo tredicesimo gol stagionale e l'impatto al primo anno in Primavera 1:

“Sicuramente per me è stato un anno nuovo, il primo anno in Primavera 1, con compagni più grandi, altri con cui ho passato molti anni nel settore giovanile, ma sicuramente siamo una squadra e quindi il merito è di tutti. Il lavoro in settimana sicuramente mi aiuta tanto.”

