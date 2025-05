Primavera, ROMA-INTER 0-0: segui in tempo reale. Ci prova Coletta, conclusione al lato (VIDEO)

Torna in campo la Roma Primavera e lo fa oggi alle ore 11 allo Stadio Tre Fontane nell'attesissimo big match contro l'Inter, valido per la trentacinquesima giornata di campionato. I giallorossi sono primi in classifica con 76 punti, mentre i nerazzurri secondi a quota 67. In caso di pareggio o vittoria i capitolini blinderebbero la vetta nella regular season con due giornate di anticipo.

IL TABELLINO

ROMA: De Marzi; Marchetti, Seck, Reale, Cama; Mannini, Romano, Coletta; Graziani, Della Rocca; Almaviva.

A disp.: Jovanovic, Kehayov, Marazzotti, Levak, Nardin, Sugamele, Bah, Lulli, Zefi, Ceccarelli, Arduini.

All.: Falsini.

INTER: Calligaris; Aidoo, Garonetti, Alexiou, Cocchi; Venturini, Zanchetta, Berenbruch; De Pieri, Spinaccè, Zouin.

A disp.: Zamarian, Mayè, Lavelli, Quieto, Bovo, Perez, Motta, Mosconi, Della Mora, Pinotti, Topalovic.

All.: Zanchetta.

Arbitro: Rinaldi. Assistenti: Colavito - Celestino.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

15' - Tiro-cross pericoloso di Berenbruch, Seck devia in calcio d'angolo.

14' - De Pieri parte in velocità e si invola verso la porta giallorossa, Reale lo recupera e gli toglie il pallone senza fallo.

13' - La prima occasione della partita capita sui piedi di Coletta, il quale calcia però fuori dal limite dell'area.

1' - Al via il match.

PREPARTITA

10:51 - La Roma annuncia la formazione ufficiale scelta da Falsini. Intanto la squadra è in campo per il riscaldamento.