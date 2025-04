Roma U16, maxi-squalifica Giammattei: il club valuta il ricorso

Pesantissima sanzione per Gioele Giammattei, talento classe 2009 della Roma Under 16, fermato per ben 9 giornate dal Giudice Sportivo. L'episodio chiave è avvenuto nell'andata degli ottavi playoff contro il Napoli: espulso per aver colpito un avversario a gioco fermo, Giammattei, secondo il referto, avrebbe anche colpito l'assistente arbitrale con uno schiaffo all'avambraccio mentre protestava ritardando l'uscita dal campo. Una doppia infrazione che ha portato alla maxi-squalifica, ponendo fine alla sua stagione.

Nonostante la politica del club di non presentare solitamente ricorsi nel settore giovanile per motivi educativi, la Roma sta seriamente valutando questa opzione. La società giallorossa sarebbe infatti in possesso di immagini video che, secondo le prime analisi interne, mostrerebbero come Giammattei non abbia effettivamente colpito l'assistente. Se questa versione fosse confermata, la Roma potrebbe procedere con il ricorso per cercare di ridurre o annullare la squalifica, basandosi sulla discrepanza tra il video e il referto arbitrale.

(corrieredellosport.it)

