U16, schiaffi all'avversario e al guardalinee: 9 turni di squalifica per Gioele Giammattei

Gioele Giammattei, il talento più puro della Roma Under 16 e nazionale azzurro di categoria, ha ricevuto 9 giornate di squalica. Al 22’ del primo tempo della gara d’andata degli ottavi di finale contro il Napoli, infatti, ha rifilato uno schiaffo sulla schiena a un difensore avversario venendo espulso dal direttore di gara. Poi, mentre usciva dal campo coprendosi la faccia con la maglia, ha colpito con un altro schiaffo l’assistente arbitrale che aveva segnalato l’accaduto. Il Giudice sportivo ha inflitto così 9 giornate di squalifica. Ecco quanto si legge nel comunicato: "Squalifica per 9 giornate effettive di gara a GIAMMATTEI GIOELE (ROMA) Espulso per aver colpito un avversario a gioco fermo con uno schiaffo sulla schiena, ritardava l’uscita dal terreno di giuoco per protestare e colpiva l'A.A. con uno schiaffo all'avambraccio, provocando lieve e momentaneo dolore e senza ulteriori conseguenze"

(figc.it)

