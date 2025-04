Primavera, Almaviva: "Obiettivo primo posto, manca un piccolo tassello. Mi trovo bene da attaccante" (VIDEO)

Mattia Almaviva, attaccante della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club in seguito alla vittoria per 9-0 nel match contro l'Udinese valido per la trentaquattresima giornata del campionato Primavera . Ecco le parole del calciatore giallorosso autore di una tripletta.

ALMAVIVA AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Siamo stati bravi a segnare subito. Piano piano abbiamo allargato sempre di più il margine di gol e ora ci prepareremo bene per le fasi finali. Restano ancora quattro partite da giocare, serve testa".

L'obiettivo è terminare primi?

"Sì, è sempre stato un nostro obiettivo sin da inizio stagione. Manca un piccolo tassello, da domani dobbiamo essere pronti per la trasferta di Genova che è sempre tosta".

Sei diventato un centravanti...

"Mi trovo bene come falso nueve e attaccante, cerco di essere sempre a disposizione della squadra e di dare una mano. Sono contento per questi tre gol e per la vittoria".

Quanto è importante avere questo spazio?

"L'assenza di Misitano è sempre pesante perché è fondamentale per noi, inoltre dà una mano a noi più piccoli. Io e Della Rocca stiamo giocando sempre di più e stiamo facendo bene".

(asroma.com)

VAI AL VIDEO DELL'INTERVISTA