Primavera, ROMA-UDINESE: le formazioni ufficiali. Falsini cerca l'allungo sull'Inter

In origine prevista ieri mattina, Roma-Udinese di Primavera ha subìto lo slittamento ad oggi per via della morte di Papa Francesco. Le squadre scenderanno in campo alle 11 al Tre Fontane in quello che rappresenta il testacoda del campionato, con i giallorossi al comando e i friulani all'ultimo posto. Occasione ghiotta per la squadra di Falsini che può allungare sull'Inter, seconda, sconfitta dall'Atalanta prima di Pasqua.

ROMA: De Marzi; Sangaré, Seck, Nardin, Reale; Mannini, Romano, Graziani; Almaviva; Della Rocca, Coletta.

A disposizione: Jovanovic, Kehayov, Marazzotti, Terlizzi, Cama, Sugamele, Marchetti, Bah, Zefi, Ceccarelli, Teixeira.

Allenatore: Falsini

UDINESE: Kristancig; Lazzaro, Shpuza, Bonin, Olivo, Busolini, Conti, Dalvi, Xhavara, El Bouradi, Marello.

A disposizione: Mosca, Owusu, Polvar, Cella, Del Pino, Cosentino, Vinciati, Severino, Landolfo.

Allenatore: Bubnjic