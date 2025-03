Primavera, Falsini: "I ragazzi hanno dato il 110%, devo ringraziarli. Questa sconfitta ci servirà per migliorare e crescere"

Gianluca Falsini, allenatore della Roma Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club in seguito alla sconfitta per 2-1 contro il Cagliari nella partita valida per la ventinovesima giornata del campionato. Ecco le sue parole.

La sconfitta è immeritata?

“Non so se la sconfitta è immeritata, vorrei rivedere la partita prima, ma sicuramente tutti i ragazzi hanno dato il 110% e Marcaccini non ha fatto alcuna parata. Devo solo ringraziare i ragazzi. Ci sono giocatori come Reale che tra campionato e stage della Nazionale avrebbe bisogno di riposare, ma non possiamo farne a meno. Poi nel calcio ci sta che perdi una partita, il nostro percorso non cambia, così come la nostra mentalità che deve sempre essere quella di dominare il gioco”.

Nelle condizioni di emergenza attuale, la squadra ha fatto il massimo?

“Oggi sinceramente abbiamo tenuto palla, ma abbiamo tirato poche volte e alcune scelte soprattutto a centrocampo non sono state quelle che avevamo preparato. Inoltre abbiamo preso delle ripartenze pericolose, fortunatamente i difensori nell’uno contro uno sono stati bravi a recuperare. Come tutte le sconfitte, anche questa dovrà servirci per migliorare e crescere. Siamo una squadra giovane e questi passi falsi ci servono. Ci rifaremo al più presto”.

