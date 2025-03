Primavera, CAGLIARI-ROMA 1-1 (6' Romano, 22' Achour): segui il match in tempo reale. Termina il primo tempo

Alle 13:00 il fischio d'inizio della nuova partita di campionato della Roma Primavera di Gianluca Falsini. I giovani giallorossi sono chiamati a confermare il primo posto in classifica e giocheranno in casa del Cagliari dodicesimo in classifica. Il tecnico della Roma ha scelto di puntare su Graziani e Sugamele con Marazzotti a supporto.

IL TABELLINO

CAGLIARI: Iliev; Cogoni, Pintus, Franke; Arba, Malfitano, Marcolini, Langella; Sulev; Achour, Trepy

A disp.: Auseklis, Collu, Balde, Liteta, Grandu, Ardau, Bolzan, Vinciguerra, Goryanov, Franke, Costa

All.: Pisacane

ROMA: Marcaccini; Lulli, Marchetti, Reale, Litti; Di Nunzio, Romano; Coletta, Graziani, Marazzotti; Sugamele

A disp.: Jovanovic, Stomeo, Levak, Almaviva, Della Rocca, Bah, Zefi, Ceccarelli, Zinni, Arduini, Morucci.

All.: Falsini

Arbitro: Vingo. Assistenti: Martinelli - Piatti

LA CRONACA DELLA PARTITA

46' - Termina il primo tempo dopo 1' di recupero.

42' - Roma pericolosa. Graziani crossa in area, Coletta stoppa e calcia ma la conclusione viene murata.

40' - Tanti palloni persi dalla Roma in fase di impostazione.

35' - Potenziale occasione da gol per la Roma. Palla persa in difesa dal Cagliari, Marazzotti serve Coletta che però controlla male.

22' - Gol del Cagliari. Pareggiano i padroni di casa: gran gol al volo di Achour. Cross di Langella, l'attaccante dei sardi colpisce al volo di piatto e segna.

14' - Ancora Romano vicino al gol! Tiro da fuori, Iliev si oppone.

12' - Reale stoppa Trepy in area in posizione pericolosa.

6' - GOL DELLA ROMA! I giallorossi capitalizzano una punizione dalla 3/4: Romano tocca per Graziani che cerca ancora il numero 6, stop e tiro dalla distanza: una deviazione accompagna la palla in rete.

1' - Via al match.