Primavera, Roma-Juventus: Ghisolfi e Alberto De Rossi presenti al Tre Fontane

Allo Stadio Tre Fontane è andata in scena la partita tra Roma e Juventus, valida per la ventisettesima giornata del campionato Primavera e terminata con il risultato di 2-1 in favore dei giallorossi grazie alla rete realizzata da Federico Coletta al minuto 93. Ad osservare il big match dagli spalti c'erano anche due ospiti speciali, ovvero il direttore dell'area tecnica Florent Ghisolfi e il responsabile del settore giovanile Alberto De Rossi.