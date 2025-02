Primavera, ROMA-JUVENTUS 1-1 (16' Merola, 26' rig. Misitano): fine primo tempo. Misitano risponde a Merola, bianconeri in 10 per l'espulsione di Ngana

Reduce da due vittorie consecutive, la Roma Primavera vuole mantenere il passo della Fiorentina capolista. I ragazzi di Falsini ospiteranno al Tre Fontane una Juventus che ha raccolto 6 punti nelle ultime due e che cerca di blindare un posto nei playoff.

IL TABELLINO

ROMA: De Marzi; Sangaré, Nardin, Mirra, Litti; Romano, Di Nunzio; Marazzotti, Coletta, Zefi; Misitano.

A disp.: Jovanovic, Levak, Mannini, Almaviva, Cama, Della Rocca, Sugamele, Marchetti, Bah, Ceccarelli, Zinni.

All.: Falsini.

JUVENTUS: Zelezny; Savio, Martinez, Verde, Pagnucco; Boufandar, Ngana; Amaradio, Crapisto, Merola; Pugno.

A disp.: Radu, Ripani, Ventre, Vacca, Biliboc, Mazur, Grelaud, Sosna, Rizzo, Djahl, Comellas Lopez.

All. Magnanelli.

Arbitro: Mucera. Assistenti: Chiavaroli - Boschi.

Marcatori: 16' Merola, 26' rig. Misitano.

Espulsi: Ngana (J).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

48' - Fine primo tempo

47' - La Juventus trova il gol dell'1-2 con Merola, ma la rete viene annullata per posizione di fuorigioco.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

34' - Tiro pericoloso di Romano, la palla termina di poco fuori.

31' - Ci prova Zefi, conclusione sbagliata e palla fuori.

26' - Misitano è glaciale dal dischetto e firma l'1-1 nonostante il tocco di Zelezny.

25' - Juventus in 10 e calcio di rigore per la Roma: Misitano viene atterrato in area da una spinta di Ngana, l'arbitro vede l'infrazione ed espelle il calciatore bianconero.

18' - Spinge la Juventus con Aramadio, conclusione deviata in corner.

16' - Juventus in vantaggio: cross di Aramadio per Pugno, sponda per Merola e conclusione potentissima che viene respinta da De Marzi, ma la palla sbatte sull'attaccante ed entra in porta.

4' - La Roma parte subito con il piede sull'acceleratore e conquista due calci d'angolo, che però vengono sempre respinti dalla difesa bianconera.

1' - Al via il match.