Primavera, Falsini: "Tre mesi fa non avremmo portato a casa questa partita, la squadra sta crescendo" - Litti: "Vittoria di carattere"

Gianluca Falsini e Marco Litti, rispettivamente allenatore e difensore della Roma Primavera, hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club in seguito alla vittoria per 0-2 contro la Sampdoria nel match valido per la venticinquesima giornata di campionato. Ecco le loro parole.

FALSINI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Bisogna fare i complimenti alla Sampdoria, ha fatto un'ottima partita. Tre mesi fa non avremmo vinto queste partite. Sapevamo che sarebbe stata una gara sporca, i ragazzi sono stati veramente bravi e l'hanno interpretata bene. Torniamo a casa con questa bella vittoria e con la consapevolezza che questo gruppo sta crescendo di giornata in giornata".

Quanto era importante vincere questa partita?

"Vincere era importante, ma dovevamo soprattutto scrollarci di dosso una grande partita non finalizzata dal punto di vista del risultato. Inoltre dovevamo calarci in una situazione completamente differente come quella di oggi. Questa squadra può giocare in vari modi e vuol dire che la squadra sta crescendo, i ragazzi si stanno adattando alle richieste del campionato. Tra tre giorni ci aspetta un'altra partita difficilissima".

LITTI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Sapevamo che sarebbe stata una partita combattuta, ma l'importante era vincere. Tornare alla vittoria era importante, l'abbiamo fatto con carattere e tanta voglia di vincere. Mi sto divertendo tanto anche se non sto riuscendo ad avere continuità a causa degli infortuni, ma è molto bello".

