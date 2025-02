Primavera, SAMPDORIA-ROMA 0-2 (14' Misitano, 50' Marazzotti): segui in tempo reale. Marazzotti mette a segno il raddoppio

Torna in campo la Roma Primavera e oggi alle ore 15 affronterà la Sampdoria nel match valido per la venticinquesima giornata di Serie A. I giallorossi, reduci dalla sconfitta per 0-1 contro la Fiorentina, si trovano al secondo posto in classifica con 49 punti, mentre i blucerchiati sono penultimi a quota 16.

IL TABELLINO

SAMPDORIA: Ceppi; Santos, Malanca, Rossello (46' Paratici); Papasergio, Patrignani, Casalino, Baldé (46' Dimitrov), Nhaga; Gomes (46' Forte), Ntanda.

A disp.: Tomasella, Giolfo, Cavallaro, Murati, Valenza.

All.: Lupi.

ROMA: Marcaccini; Sangaré, Nardin, Reale, Litti; Bah, Di Nunzio, Romano; Graziani; Marazzotti, Misitano.

A disp.: Kehayov, Stomeo, Seck, Levak, Mirra, Coletta, Almaviva, Della Rocca, Sugamele, Marchetti, Zefi.

All.: Falsini

Arbitro: Frasynyak. Assistenti: Lo Calio - Mino.

Marcatori: 14' Misitano, 50' Marazzotti.

Ammoniti: Baldé (S), Gomes (S), Rossello (S), Litti (R).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Secondo tempo

50' - 0-2 ROMA! Sangaré serve Marazzotti, il quale prima scivola e poi calcia improvvisamente battendo Ceppi.

46' - Al via la ripresa. Triplo cambio in casa Sampdoria: fuori Rossello, Baldé e Gomes e dentro Paratici, Dimitrov e Forte.

Primo tempo

45' - Finisce il primo tempo: Sampdoria 0-0 Roma.

37' - Prima ammonizione in casa Roma: cartellino giallo per Litti.

33' - Imbuca di Romano per Marazzotti, l'attaccante della Roma non riesce ad agganciare per un soffio.

22' - Altro ammonito in casa Sampdoria: questa volta è il turno di Rossello per un fallo su Graziani.

18' - Fallo di Gomes su Reale: l'arbitro estrae il giallo.

17' - Patrignani vicino al pareggio con un tiro-cross davvero insidioso.

14' - ROMA IN VANTAGGIO! Misitano approfitta di un'incomprensione tra Malanca e Ceppi e sigla la rete dello 0-1.

12' - Santos pericoloso sulla sinistra, Nardin salva tutto e spedisce in angolo.

10' - Baldé commette fallo su Di Nunzio, l'arbitro lo ammonisce.

6' - Contatto nell'area della Roma tra Nhaga e Nardin, ma per l'arbitro non c'è nulla.

1' - Al via la partita.