Primavera, Falsini: "Prestazione incredibile ma ci è mancata fortuna" - Graziani: "Sconfitta immeritata"

Gianluca Falsini e Leonardo Graziani, rispettivamente allenatore e centrocampista della Roma Primavera, hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club in seguito alla sconfitta per 0-1 contro la Fiorentina. Ecco le loro parole.

FALSINI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Abbiamo fatto una gara incredibile. Soprattutto nel secondo tempo è stata una partita fantastica. Ci è mancata un po’ di fortuna, di precisione, un po’ di calma nel gestire le situazioni. De Marzi non ha fatto una parata, mentre all'andata Marin fece tre parate salva risultato. E penso che oggi il migliore della Fiorentina sia stato il portiere Vannucchi. Ai ragazzi ho fatto solo i complimenti, nel calcio ci sta sbagliare e vince chi sbaglia di meno, non chi non sbaglia. Abbiamo perso una palla in uscita e ci hanno fatto gol. Ne abbiamo recuperate almeno otto in più di loro e non abbiamo segnato. Sono strafelice dei miei ragazzi, abbiamo giocato contro una squadra molto più vecchia di noi. Se a Firenze ero più preoccupato, oggi esco con un sorriso non a 32 denti, perché volevo vincere, ma a 30 denti. Abbiamo giocato contro una squadra che propone un certo tipo di calcio e l’abbiamo messa in difficoltà".

GRAZIANI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Non meritavamo questa sconfitta, abbiamo giocato una buonissima partita. Abbiamo dominato il gioco con la palla e non ci ha detto bene".

Potevamo essere più cinici?

"Stiamo migliorando in allenamento per essere più cinici sotto porta, ma ancora non basta. Anche Giulio (Misitano, ndr) ha giocato una buonissima partita, gli è mancato solo il gol. Gli errori? Può succedere di tutto".

Cosa ti senti di dire ai tuoi compagni da capitano?

"C'è molto rammarico dopo una sconfitta del genere. Dobbiamo rialzarci il prima possibile, vincere la prossima e tutte le altre. Fa male ma bisogna continuare così perché stiamo facendo molto bene".

