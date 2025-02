Primavera, Falsini: “Partita fantastica” - Romano: “Do sempre il massimo per aiutare la squadra” (VIDEO)

La Roma Primavera ha sconfitto l'Hellas Verona per 2-1 nel turno infrasettimanale di campionato, raggiungendo così la seconda vittoria consecutiva in trasferta. Per i giallorossi sono state fondamentali le reti di Misitano e Romano.

Nel post-partita Gianluca Falsini, allenatore della Roma Primavera, ha commentato la partita vinta: "I ragazzi hanno fatto una partita fantastica contro un avversario che all'andata ci aveva messo molto in difficoltà, soprattutto dal punto di vista mentale. Oggi pur mancando dei giocatori importanti, poi l'infortunio di Momo (Seck, ndr) ci ha costretto a tirar fuori nuove energie metnali insperate, sono stati bravissimi e hanno fatto una partita fantastica. Poi nel secondo tempo è venuta fuori una Roma deluxe, nel senso che oltre la mentalità forte c'è stata una qualità di gioco veramente importante."

Con queste parole il tecnico ha fatto anche il punto della situazione: "Oggi era un banco di prova veramente importante, però sappiamo che abbiamo ancora tempo per crescere, che non abbiamo fatto niente o tanto, dipende da com'è la prospettiva: i ragazzi sono cresciuti tanto, ma non abbiamo messo nero su bianco su questo campionato. Ogni domenica per noi è sempre difficile, si alza sempre l'asticella ma i ragazzi riescono a superarla. Continuiamo così, a testa bassa, con grandi sorrisi e grande voglia di migliorarsi".

Nel post match ha parlato anche Romano, autore di uno dei due gol: "Lo sappiamo che a Verona è sempre una partita difficile, è fisica, però ci siamo adattati bene e abbiamo giocato come loro e serviva per vincere questa partita. È sempre bello vincere le partite difficili con un gol di scarto, però alla fine è importante vincere e ci siamo riusciti oggi. Se gioco titolare oppure entro in campo do sempre il massimo per aiutare la squadra. Oggi ho fatto gol e sono contento per la squadra, però alla fine do sempre il massimo per aiutare".

(asroma.com)

