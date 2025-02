Primavera, HELLAS-ROMA: le formazioni ufficiali. Marazzotti e Graziani dietro a Misitano

Dopo il successo per 2-0 in casa della Sampdoria, nuova trasferta per la Primavera di Gianluca Falsini, che alle 13:00 scenderà in campo contro l'Hellas Verona.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

HELLAS VERONA: Magro; Nwanege, Kurti, Nwachukwu, Popovic; Peci, Dalla Riva; Agbonifo, Pavanati, Monticelli; Vermesan. A disp.: Castagnini, Szimionas, Mogentale, Garofalo, Bancila, De Battisti, De Rossi, Stella, Albertini, Philippe, Barry.

All. Paolo Sammarco

ROMA: Marcaccini; Marchetti, Seck, Nardin, Reale; Levak, Di Nunzio, Coletta; Marazzotti, Graziani; Misitano. A disp.: Jovanovic, Kehayov, ROmano, Della Rocca, Litti, Jurgec, Sugamele, Bah, Zefi, Tesauro, Morucci.

All. Gianluca Falsini

Arbitro: Iannello Alfredo. Assistenti: Marchese Manuel e De Luca Carlo