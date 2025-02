Primavera, Falsini: "Abbiamo una mentalità veramente forte" - Misitano: "Indossare la fascia da capitano è un sogno" - Di Nunzio: "Dopo il ko contro la Fiorentina ci siamo rialzati" (VIDEO)

Gianluca Falsini, Giulio Misitano e Alessandro Di Nunzio hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club in seguito alla vittoria in rimonta per 2-1 nel big match contro la Juventus valido per la ventisettesima giornata del campionato Primavera. Ecco le loro parole.

FALSINI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Complimenti alla Juventus, ha fatto una bellissima partita. Noi in fase di non possesso nella loro metà campo abbiamo fatto probabilmente la peggior partita dall'inizio dell'anno. Il calcio è strano e l'ho detto anche al direttore della Juventus a fine partita. All'andata non meritavamo di perdere e oggi si è capovolta la situazione. Questa è una soddisfazione doppia, la mentalità è la cosa più importante e dobbiamo costruirla. La squadra ha dimostrato di avere una mentalità veramente forte".

Mentalità significa vincere partite diverse e sacrificarsi?

"Di Nunzio ha fatto il centrale difensivo perché ci mancano 3 ragazzi in quel ruolo. In quel momento mi serviva più palleggio da dietro e ho optato per lui. Per fortuna è stata una buona soluzione, Di Nunzio è un giocatore e di calcio e questi calciatori giocano bene ovunque".

MISITANO AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Contentissimi della vittoria. Abbiamo spinto tantissimo nella ripresa e siamo contanti di aver segnato perché ce lo meritavamo".

Stai vivendo una stagione fantastica...

"Sempre piacevole far bene, soprattutto perché sono uno dei grandi della squadra. Mi metto sempre a disposizione della squadra e do tutto per i compagni, il mister e la società".

La fascia quanta responsabilità ti dà?

"Io e Graziani siamo onorati di essere capitano di questa squadra, è un onore e un piacere. Questo è tutto ciò che si sogna da bambino. Ovviamente ci sono delle responsabilità ma con il tempo abbiamo saputo gestirle".

DI NUNZIO AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Dopo la sconfitta contro la Fiorentina abbiamo saputo rialzarci e abbiamo conquistato 9 punti importantissimi nelle ultime 3 partite molto difficili. Cerchiamo di continuare così".

Dopo l'espulsione la partita è cambiata...

"Abbiamo usufruito del vantaggio della superiorità numerica, ma sono sicuro che anche 11 contro 11 avremmo spinto lo stesso perché volevamo vincere".

Hai giocato da difensore centrale: come ti sei trovato?

"Quest'anno è la prima volta ma in passato ho fatto questo ruolo. Le esigenze della squadra era queste e ognuno è pronto a dare il massimo".

(aasroma.com)

VAI ALLE INTERVISTE ORIGINALI