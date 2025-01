Primavera, Falsini: "Abbiamo sbagliato il 2-0 e con la nostra qualità non deve accadere" - Di Nunzio: "Ci è mancato l'ultimo passaggio" (VIDEO)

Gianluca Falsini e Alessandro Di Nunzio, rispettivamente allenatore e centrocampista della Roma Primavera, hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club in seguito al pareggio per 1-1 contro il Monza. Ecco le loro parole.

FALSINI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Abbiamo sbagliato il 2-0 e con la qualità che abbiamo non deve accadere. Dopo le squadre ci schiacciano un po' nella nostra area di rigore, poi rivedrò il gol ma ci sono stati dei nostri errori. Ai ragazzi posso fare solo i complimenti, abbiamo dominato il gioco dall'inizio alla fine. Abbiamo sbagliato quei 5 minuti".

Oggi c'erano 8 ragazzi classe 2007...

"Questa è la vittoria più importante per tutto il settore giovanile della Roma. Oggi ha esordito con noi Panico, che di solito gioca con l'Under 18. Ha fatto una buona partita, non era facile calarsi in una situazione completamente diversa ed è stato bravo".

DI NUNZIO AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Abbiamo fatto una grande partita dal punto di vista fisico e tecnico, ma ci è mancato l'ultimo passaggio per portare a casa la vittoria".

Oggi c'erano tanti giovani in campo: sono queste le partite che vi fanno crescere di più?

"Sì, sono partite molto più impegnative. Siamo una squadra molto giovane e a livello fisico siamo un po' indietro rispetto agli altri, ma anche oggi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra".

Sei diventato un titolare: come stai?

"Ognuno di noi lavora al massimo e si mette a disposizione. Ogni partita è a sé, cerchiamo di dare il massimo per i compagni".

