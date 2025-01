Primavera, ROMA-MONZA 0-0: segui in tempo reale. Al via la ripresa, Romano in campo al posto di Panico

Dopo la vittoria contro il Torino, la Roma cerca continuità in casa contro il Monza. La squadra di Falsini vuole mantenere la vetta e tenere a distanza di sicurezza il Sassuolo. Sedicesimo posto invece per il Monza.

IL TABELLINO

ROMA: De Marzi; Sangaré, Seck, Nardin, Cama; Levak, Di Nunzio, Panico (46' Romano); Coletta; Zefi, Sugamele.

A disp.: Jovanovic, Golic, Mlakar, Terlizzi, Della Rocca, Litti, Ivkovic, Marchetti, Ceccarelli, Arduini.

All. Falsini.

MONZA: Ciardi; Azarovs, Domanico, Crasta; Nené, Lupinetti, Ballabio, Berretta, De Bonis; Longhi, Zanaboni.

A disp.: Vailati, Bagnaschi, Pedrazzini, Giubrone, Troise, Gaye, Reita, Capolupo, Porta, Miani.

All.: Brevi.

Arbitro: Rispoli. Assistenti: Andreano - De Chirico.

Ammoniti: Nené (M).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Secondo tempo

46' - Al via la ripresa. Un cambio per la Roma: fuori Panico e dentro Romano.

Primo tempo

49' - Termina il primo tempo.

45' - Ci saranno 4' di recupero.

39' - Ammonito Nené.

36' - Roma ancora pericolosa, questa volta con Zefi, il cui tiro con il destro parato facilmente da Ciardi.

32' - Gran tiro di destro di Sangaré, respinto in qualche modo da Ciardi.

16' - Ci prova la Roma: sponda di Levak per Coletta che, di testa, non inquadra la porta.

9' - Vantaggio della Roma con Levak che corregge in rete un tiro dal limite dell'area di Panico, ma il sig. Rispoli annulla per fuorigioco.

6' - Percussione di Sugamele sull'out di destra, tiro-cross potente in mezzo per Coletta, che non riesce però a girare verso la porta ospite.

1' - Match al via