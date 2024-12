Primavera, Falsini: "Stiamo diventando una famiglia. Nel secondo tempo è mancata gestione" - Misitano: "Abbiamo ritrovato la fiducia" (VIDEO)

Gianluca Falsini e Giulio Misitano, rispettivamente allenatore e centravanti della Roma Primavera, hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club in seguito alla vittoria per 2-1 contro l'Empoli. Ecco le loro parole.

FALSINI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Siamo contentissimi. Abbiamo fatto un primo tempo molto bello mentre nella ripresa sono venute fuori le qualità morali di questa squadra, che sta diventando una famiglia. Partita dura nel secondo tempo ma bella come il primo".

Perché è stata così dura nel secondo tempo? Si poteva fare meglio in fase offensiva?

"Non abbiamo gestito, abbiamo speso tante energie mentali a Milano lunedì. Dopo un primo tempo altrettanto buono e veramente buono, nel secondo alcuni hanno finito le energie mentali e quindi anche fisiche. L'Empoli ci è venuto a pressare molto alto, dobbiamo migliorare la gestione della palla perché abbiamo giocatori forti. Nel secondo tempo abbiamo rinunciato ad attaccare e non è nella nostra filosofia, ma avevamo le scorie di lunedì".

MISITANO AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Abbiamo fatto un gran primo tempo, abbiamo dominato il gioco. Nelle partite ci sta calare e soffrire un po', abbiamo sofferto bene tutti insieme ma siamo contenti di aver mantenuto il risultato".

E' tornata la Roma di inizio anno?

"Stiamo prendendo fiducia, abbiamo fatto quattro partite importanti in cui siamo tornati la Roma che eravamo a inizio anno. Speriamo di andare sempre meglio da qui in poi".

Ti senti ancora più maturo?

"E' un momento positivo, lavoriamo tutti i giorni per attraversare questi momenti. Il mister me lo chiede, la società me lo chiede. Mi metto a disposizione e provo a fare il mio meglio ogni giorno, si sta vedendo che sto lavorando forte".

(asroma.com)

