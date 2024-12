Primavera 1, ROMA-EMPOLI 2-1 (9' Zefi, 26' Brayan, 32' Misitano): segui in tempo reale. Al via la ripresa

La Roma Primavera questa mattina scenderà in campo contro l'Empoli al Tre Fontane in una sfida chiave per la classifica. Per tornare in una posizione importante i baby giallorossi devono necessariamente portare a casa i tre punti in modo da agganciare l'Inter a 27 per portarsi a -1 dal Torino capolista.

IL TABELLINO

ROMA: Marin; Mannini, Seck, Mirra, Cama; Levak, Di Nunzio, Marazzotti; Graziani; Misitano, Zefi.

A disp.: De Marzi, Mlakar, Terlizzi, Coletta, Reale, Almaviva, Della Rocca, Ivkovic, Sugamele, Marchetti, Ceccarelli.

All. Falsini

EMPOLI: Versari; Moray, Bacci, El Biache, Falcusan, Matteazzi, Mannelli, Bembnista, Baralla, Campaniello, Brayan.

A disp.: Fuscaldo, Mjdanzdzic, Amussen, Bacciardi, Akpa-Chukwu, Cesari, Lauricella, Popov, Rugani, Orlandi, Olivieri.

All. Birindelli

LA CRONACA DELLA PARTITA

Secondo tempo

46' - Al via la ripresa

Primo tempo

45' - Finisce la prima frazione di gioco

32' - SECONDO GOL DELLA ROMA Graziani riceve palla e calcia in porta, Versari respinge in maniera goffa con il pallone che finisce in zona Misitano che, da due passi, ribadisce in rete!

28' - Prova a reagire subito la Roma con l'assist di Misitano per Zefi, mancino del 34 che sfiora il palo della porta difesa da Versari.

26' - Pareggio dell'Empoli. Mirra chiude su Campaniello, il pallone rimane vacante in area con Brayan che si avventa sul pallone di destro, batte Marin da due passi.

10' - L'Empoli ha la chance del pareggio con un tiro in area di Brayan, respinto da Di Nunzio che si sostituisce a Marin.

9' - GOL DELLA ROMA. Mannini recupera palla, avanza e verticalizza per Graziani. Il capitano vede l'inserimento di Zefi sulla sinistra, quest'ultimo stoppa il pallone, dribbla il diretto

2' - Prima occasione per l'Empoli con un sinistro di Gravelo che termina di poco alto sopra la travers

1' - Match al via