Primavera, Falsini: "Partita fantastica contro una squadra di assoluto valore" - Reale: "Torneremo ancora più carichi nel 2025" (VIDEO)

Gianluca Falsini e Filippo Reale, rispettivamente allenatore e difensore della Roma Primavera, hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club in seguito alla vittoria per 1-4 nel big match contro l'Inter. Ecco le loro parole.

FALSINI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Oggi abbiamo fatto un'altra bella partita. Abbiamo cercato di dominare il gioco contro una squadra di assoluto valore, forte e ben allenata dato che è prima in Youth League. I ragazzi hanno fatto una partita veramente fantastica, motivo per cui andremo in vacanza più tranquilli".

Avete incontrato difficoltà dopo il gol dell'Inter?

"L'Inter ci aveva messo sotto dal punto di vista mentale e del gioco e invece la squadra è ripartita, ha continuato a giocare. Sono molto soddisfatto di questo aspetto, che vale tanto quanto una vittoria".

Per concludere...

"Vorrei fare gli auguri di Buon Natale e di Buon Anno a tutti i tifosi romanisti. Ci rivediamo nel 2025!".

REALE AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Partita interpretata al meglio, siamo entrati in campo concentrati e con la mentalità giusta sin da subito. Abbiamo dato tutto quello che avevamo e i risultati si sono visti".

Questa è la settima vittoria consecutiva.

"Siamo contenti, è il frutto del lavoro che facciamo ogni settimana. Ora ci riposiamo un po' e poi torneremo ancora più carichi".

La tua crescita?

"Sono abbastanza soddisfatto di quello che sto facendo ma c'è ancora tanto da lavorare. Faccio quello che mi richiede l'allenatore, sono contento".

