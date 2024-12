Primavera, INTER-ROMA 0-2 (15' Coletta, 23' Levak): fine primo tempo

Ultima gara del 2024 per la Roma Primavera di mister Gianluca Falsini, che alle 11:00 scenderà in campo contro l'Inter. I giallorossi vorrebbero sfruttare il momento positivo, che li vede arrivare a questo big match dopo aver inanellato 6 vittorie consecutive. I nerazzurri tenteranno di strappare la vetta alla Roma, che al momento si trova in testa con 33 punti.

IL TABELLINO

INTER: Calligaris; Aidoo, Re Cecconi, Alexiou, Motta; Topalovic, Zanchetta, Berenbruch; De Pieri, Lavelli, Quieto.

A disp: Zamarian, Cocchi, Spinaccé, Kangasniemi, Bovo, Venturini, Della Mora, Tigani, Garonetti, El Mahboubi, Cerpelletti.

All.: Zanchetta.

ROMA: Marin; Cama, Mirra, Nardin, Reale; Levak, Di Nunzio, Coletta; Marazzotti, Misitano, Zefi.

A disp: Joanovic, Marcaccini, Seck, Golic, Mlakar, Della Rocca, Litti, Ivkovic, Sugamele, Arduini, Morucci.

All.: Falsini.

Arbitro: Giorgio Vergaro Assistenti: Gennuso-Leotta.

Marcatori: 15' Coletta, 23' Levak.

Ammoniti: Re Cecconi (I).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

45' - Termina il primo tempo: Inter 0-2 Roma.

38' - La Roma sfiora il tris! Coletta imbuca per Misitano, il centravanti si libera dei marcatori e calcia ma Calligaris respinge con il petto.

34' - Motta prova a spaventare la Roma ma Mirra respinge il tiro e devia in angolo.

30' - Tentativo di Zefi, palla alta sopra la traversa.

28' - Calcio d'angolo di Marazzotti, Nardin non inquadra la porta con il colpo di testa.

23' - 0-2 ROMA! Zefi scappa sulla fascia e crossa per Levak, il quale sovrasta tutti di testa e sigla la rete del raddoppio.

20' - Giallorossi a un passo dallo 0-2 con Misitano su calcio d'angolo di Coletta, ma Calligaris è ancora decisivo.

19' - Re Cecconi è il primo ammonito della partita.

17' - Roma vicino al raddoppio: tacco di Misitano per Levak, Calligaris è reattivo e salva.

15' - ROMA IN VANTAGGIO! Il colpo di testa di Misitano su cross di Cama si trasforma in un assist per Coletta, il quale non sbaglia da due passi e porta in vantaggio i giallorossi.

13' - Occasione Inter. In uscita Reale perde un pallone sanguinoso che Lavelli recupera. Tenta di calciare ma è lo stesso difensore giallorosso a rimediare al proprio errore e a murare la conclusione dell'attaccante nerazzurro.

9' - Risponde la Roma con capitan Misitano. Bel recupero di Coletta che nello spazio serve il bomber giallorosso che con un gioco di gambe disorienta Alexiou e incrocia verso la porta dell'Inter. Pallone che fa la barba al secondo palo ed esce.

8' - Azione in velocità dell'Inter. Scambi rapidi e stretti tra i giocatori nerazzurri, palla che arriva al limite dell'area a Quieto che però calcia sul fondo.

1' - Al via il match.