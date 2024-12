Primavera, Falsini: "Non dobbiamo togliere il piede dall’acceleratore. Tutti i ragazzi stanno crescendo"

Gianluca Falsini, allenatore della Roma Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club in seguito alla vittoria per 1-6 contro l'Udinese nel match valido per la quindicesima giornata di campionato. Ecco le sue parole.

Altra grande prestazione e quinta vittoria consecutiva: che partita è stata?

“Abbiamo fatto una buona gara. I ragazzi mi sono piaciuti più nel secondo tempo che nel primo, però c’è da dire che non era affatto facile venire ad Udine ed imporre il nostro gioco come abbiamo fatto. Non va dimenticato che nelle ultime partite l'Udinese aveva vinto con la Sampdoria, pareggiato col Cagliari e comunque giocato bene anche quando ha perso di misura. Bravi i ragazzi, perché hanno sviluppato un buon calcio, si sono divertiti e ci hanno fatto divertire”.

Questa partita nascondeva delle insidie, ma la squadra è stata perfetta dal punto di vista dell’approccio. Quanto è soddisfatto di questo aspetto?

“L'approccio è stato buono, però potevamo essere più lucidi negli ultimi sedici metri. Sono soddisfatto non solo dell'approccio, ma anche di chi è entrato in campo nel secondo tempo. Questi ragazzi cercano sempre di imporsi e imporre il nostro gioco e non è assolutamente facile. Faccio loro i miei complimenti. Ora non dobbiamo togliere il piede dall’acceleratore”.

Primi gol stagionali per Mlakar e Almaviva: può fare la differenza il contributo di chi entra a partita in corso?

“Io dico sempre una cosa prima della partita: il contributo di chi subentra è decisivo per determinare la vittoria o la sconfitta di una squadra. Stiamo diventando una famiglia, stiamo diventando sempre più uniti e questo mi inorgoglisce, però chiaramente il cammino è lungo e vogliamo proseguire su questa strada. Sono contento per i gol di Mlakar ed Almaviva, ma tutti stanno crescendo: Della Rocca è entrato in campo benissimo, Ivkovic ha avuto meno tempo di mettersi in mostra ma ha fatto bene, Levak è stato protagonista di una partita sontuosa e gli è mancato solo il gol. Sono convinto che già contro la Sampdoria mercoledì, chi giocherà ci darà il suo contributo”.

