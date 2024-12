Primavera, UDINESE-ROMA 0-1 (14' Misitano): segui in tempo reale. Finita la prima frazione di gara

Alle 11:00 la Roma Primavera di Falsini scende in campo contro l'Udinese, alla ricerca della quinta vittoria consecutiva. Il tecnico giallorosso ha deciso di puntare sul tridente composto da Marazzotti, Zefi, Misitano. Out Graziani, mentre in porta ci sarà De Marzi. Sulla carta un match abbordabile per i giallorossi: gli avversari occupano il penultimo posto in classifica.

IL TABELLINO

UDINESE: Cassin; Lazzaro, Olivo, Guessand; Bozza, Conti, Marello, Di Leva; Barbaro, Pejicic, Bonin.

A disp.: Malusa, Owusu, Demiroski, De Crescenzo, Shpuza, Polvar, Cosentino, Busolini, Vinciati, El Bouradi, Landolfo.

All.: Bubnjic.

ROMA: De Marzi; Mannini, Mirra, Reale, Cama; Levak, Di Nunzio, Coletta; Marazzotti; Zefi, Misitano.

A disp.: Marcaccini, Stomeo, Seck, Mlakar, Almaviva, Della Rocca, Ivkovic, Sugamele, Solbes, Lulli, Zinni.

All.: Falsini.

Arbitro: Mastrodomenico. Assistenti: Laghezza-Sbardella.

LA CRONACA DELLA PARTITA

45' - Termina il primo tempo.

35' - Occasione per i friulani, Barbaro non riesce a prendere la porta.

28' - Misitano ancora pericoloso, il suo destro finisce di poco largo.

22' - Punizione di Mannini deviata in corner, dagli sviluppi del quale non nasce nulla.

18' - Misitano fermato per fuorigioco a tu per tu con il portiere avversario.

14' - GOL DELLA ROMA. Grandissima conclusione dell'attaccante giallorosso, che insiste in una progressione centrale e poi calcia da lontano di mancino: palla in rete.

9 - Occasione per la Roma: Misitano di testa colpisce largo da buona posizione.

8' - Mannini dalla distanza, palla.

1' - Match al via.