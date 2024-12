Primavera, Falsini: "Nel secondo tempo la squadra ha fatto valere la qualità migliore"- Coletta: "Stiamo andando bene e dobbiamo continuare così" (VIDEO)

Gianluca Falsini e Federico Coletta, rispettivamente allenatore e centrocampista della Roma Primavera, hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club in seguito alla vittoria per 3-0 contro la Sampdoria. Ecco le loro parole.

FALSINI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Vittoria dolce. La Sampdoria è una squadra che ti mette in difficoltà se non pressi quando ha il pallone e così è stato. Ha dei buoni palleggiatori, non è stato facile. Nel secondo tempo però i ragazzi hanno cambiato marcia e hanno fatto valere la qualità migliore chiudendo poi la partita".

Hai fatto dei cambi nella formazione schierata oggi: che risposte ti hanno dato?

"Non è facile. Della Rocca è partito per la prima volta titolare e ha fatto un'ottima partita, Lulli si sta allenando con l'Under 18 e all'inizio ha fatto un po' di fatica a entrare nei nostri meccanismi. Tutti hanno fatto bene, anche Almaviva ha fatto bene ma gli è mancata un po' di qualità negli ultimi metri e lui ne ha tantissima. Le prestazioni sono state positive".

COLETTA AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Partita difficile, nel campionato Primavera nessuna squadra è da sottovalutare. Questa è la sesta vittoria di fila, stiamo andando bene e vogliamo continuare così".

Grande accelerazione nel secondo tempo: vi siete detti qualcosa?

“Dopo il vantaggio ci siamo abbassati un po’ troppo. Negli spogliatoi ci siamo detti che dovevamo giocare come nei primi 10’-20’ del primo tempo e così abbiamo fatto. Siamo tornati in campo, abbiamo segnato due gol e chiuso la partita”.

Ti aspettavi un impatto del genere nel campionato Primavera?

“Sicuramente è merito di tutti, dei compagni, dello staff e questo è un gruppo fantastico. Ci possiamo togliere molte soddisfazioni”.

