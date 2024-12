Primavera, ROMA-SAMPDORIA 3-0: le reti di Misitano, Levak e Coletta regalano il sesto successo consecutivo ai giallorossi (FOTO)

Sesto successo consecutivo centrato dalla Roma Primavera di mister Falsini. I giallorossi, al Tre Fontane, hanno ospitato la Sampdoria, fanalino di coda del campionato. Il match è terminato 3-0 grazie alle reti di Misitano, Levak, primo sigillo per lui in questa stagione, e Coletta. Questa grande vittoria, ora, proietta la Roma al primo posto, in attesa del Sassuolo, con 33 punti. Sampdoria che invece rimane ancorata al ventesimo posto con 6 punti.

IL TABELLINO

ROMA: De Marzi; Seck, Lulli (57' Litti), Reale, Cama; Levak, Di Nunzio (84' Ivkovic), Coletta (68' Sugamele); Della Rocca; Almaviva (57' Marazzotti), Misitano (68' Mlakar).

A disp.: Kehayov, Golic, Nardin, Mirra, Zefi, Ceccarelli.

All. Gianluca Falsini

SAMPDORIA: Scardigno; Malanca, Zeqiraj, D'Amore; Sava (46' Chilafi), Patrignani (69' Valisena), Ntanda (84' Ofoma), Ovalle, Casalino (69' Diagne); Forte (59' Sa Gomes), Bacici.

A disp.: Ceppi, Cavallaro, Papasergio, Bjorkman.

All. Stefano Di Benedetto

Arbitro: Cappai. Assistenti: Starnini-Fabrizi

MARCATORI: 18' Misitano, 63' Levak, 65' Coletta

LA CRONACA DELLA PARTITA

Secondo tempo

93' - Termina il match. In attesa del Sassuolo, la Roma vola in testa al campionato Primavera.

90' - Assegnati 3 minuti di recupero.

84' - Un cambio per parte. Per la Roma, fuori Di Nunzio e dentro Ivkovic. La Sampdoria invece, sostituisce Ntanda con Ofoma.

83' - Mlakar sfiora il poker. Da dentro l'area l'attaccante sloveno calcia due volte, la prima conclusione viene rimpallata da due difensori, la seconda termina fuori di nulla.

80' - Reale vicino al quarto gol. Dopo un cross dalla bandierina, mischia in area e palla che capita sui piedi del centrale difensivo che calcia. Pallone ribattuto dalla difesa blucerchiata che poi allontana.

69' - Due cambi anche per la Sampdoria. Fuori Patrignani e Casalino, dentro Valisena e Diagne.

68' - Altri due cambi per mister Falsini. Fuori Misitano e Coletta, dentro Mlakar e Sugamele.

65' - GOOOOL della Roma, 3-0. I giallorossi dilagano con Coletta. Gran lancio di Reale verso Misitano che la imbuca per il classe 2007 che conclude in rete.

63' - GOOOOL della Roma, 2-0. Dagli sviluppi di un corner Misitano prolunga il cross con un colpo di testa e palla che arriva sui piedi di Levak che da due passi firma il raddoppio.

59' - Secondo cambio per la Sampdoria. Fuori Forte e dentro Sa Gomes

58' - Ci prova Misitano. L'attaccante della Roma riceve palla in area e tenta di piazzare il tiro che, però, viene ribattuto dalla difesa della Sampdoria

57' - Ecco i primi cambi per mister Falsini. Fuori Almaviva e Lulli, dentro Marazzotti e Litti.

46' - Riprende la partita al Tre Fontane con un cambio per la Sampdoria. Esce Sava dentro Chilafi.

Primo tempo

45' - Termina il primo tempo al Tre Fontane sul punteggio di 1-0 per la Roma.

44' - La Sampdoria sfrutta un errore di Coletta e riparte in contropiede con Ntanda. Palla che arriva a Bacici che tenta la conclusione, De Marzi non ha problemi a bloccarla.

35' - Occasione Roma con Almaviva. Errore in uscita della difesa della Sampdoria. Palla recuperata da Di Nunzio che serve Almaviva dentro l'area. Il classe 2006 non riesce a dare potenza al tiro, Scardigno blocca tranquillamente.

22' - Sampdoria pericolosa con Forte. Sava cerca l'attaccante blucerchiato sul secondo palo, ma, il classe 2008 non riesce ad impattare bene di testa e palla che sfila sul fondo.

18' - GOOL DELLA ROMA, 1-0. Eurogol di Giulio Misitano che da fuori area fa partire un missile imparabile per Scardigno. Doppia cifra per il bomber dei giallorossi.

1' - Al via il match.