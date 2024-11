Primavera, Falsini: "Contentissimi per la vittoria, dobbiamo dominare sempre il gioco" - Misitano: "La responsabilità da vice capitano è una cosa positiva"

Gianluca Falsini e Giulio Misitano, rispettivamente allenatore e centravanti della Roma Primavera, hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club in seguito alla vittoria per 1-3 in casa dell'Atalanta. Ecco le loro dichiarazioni.

FALSINI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Siamo contenti, abbiamo vinto una partita contro un avversario molto forte e i ragazzi hanno dimostrato una qualità superiore alle ultime partite. Siamo felicissimi, speriamo di continuare così".

"Per me la prestazione c'è stata anche in altre occasioni. Nei primi minuti non siamo partiti benissimo perché ci dovevamo scrollare le ultime cinque/sei partite di dosso, poi abbiamo iniziato a dominare il gioco. Ci sono state altre partite in cui non abbiamo vinto ma abbiamo sviluppato un buon calcio. Tutti sono più contenti quando vinciamo, ma dominare il gioco è una caratteristica che deve sempre appartenerci".

"Recuperiamo un paio di ragazzi, forse 3, e sono molto importanti. Sfrutteremo questo momento di entusiasmo e dobbiamo continuare così".

MISITANO AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Siamo contenti, venivamo da un momento negativo e tornare a vincere in un campo così difficile è una cosa positiva. Volevamo da tanto questo successo e abbiamo lavorato tanto per migliorare i nostri errori e diventare ancora più forti".

"Da vice capitano e da capitano, io e Graziani siamo due grandi del gruppo e sentiamo la responsabilità, ma è anche un onore indossare la fascia. Dobbiamo trascinare il gruppo con la nostra esperienza, la responsabilità c'è ma è una cosa positiva".

"Dopo i risultati negativi con squadre meno forti venire a Bergamo e battere l'Atalanta è una cosa positiva e dà tanta fiducia".

(asroma.com)

