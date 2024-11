Primavera, ATALANTA-ROMA 0-1: segui in tempo reale. Graziani firma il vantaggio giallorosso

Alle 11:00 la Roma Primavera di Falsini scenderà in campo ospite dell'Atalanta. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta contro la Juventus e oggi sono chiamati alla vittoria per rialzare la testa. Le scelte del tecnico prevedono la presenza di De Marzi in porta, con la coppia d'attacco Marazzotti-Zefi. In difesa linea a quattro con Mannini, Mirra, Golic e Reale.

IL TABELLINO

ATALANTA: Pardel, Tavanti, Obric, Armstrong, Ghezzi, Mencaraglia, Bonanomi, Mensah, Simonetto, Riccio, Fiogbe

A disp.: Zanchi, Gobbo, Martinelli, Capac, Mungari, Baldi, Bilac, Arrigoni, Camara, Idele, Bono

All.: Bosi.

ROMA: De Marzi; Mannini, Mirra, Golic, Reale; Coletta, Di Nunzio, Marazzotti; Graziani; Misitano, Zefi

A disp.: Jovanovic, Kehayov, Seck, Levak, Mlakar, Almaviva, Cama, Della Rocca, Litti, Ivkovic, Sugamele

All.: Falsini.

Arbitro: Dini. Assistenti: Pistarelli-Della Mea.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo Tempo

30' - Bella combinazione della Roma al limite dell'area: tutto perfetto fino al mancino che finisce alto.

25' - GOL DELLA ROMA. Assist geniale di Mannini che pesca Graziani in area con un filtrante, stop a saltare il portiere del numero 10 e palla in rete.

21' - Annullato un gol alla Roma. Coletta aveva spedito in rete un tiro-cross dalla sinistra, ma è stato fischiato fuorigioco.

14' - Magia di Fiogbe che salta due calciatori della Roma, De Marzi in uscita ritarda la giocata e poi la difesa salva in corner.

8' - Percussione centrale di Zefi, il cross viene mandato in corner.

7' - De Marzi si supera ancora su un altro colpo di testa, questa volta di Simonetto.

4' - Miracolo di De Marzi! Cross dalla destra per Riccio che di testa schiaccia a terra: De Marzi respinge e salva il risultato.

1' - Match al via.