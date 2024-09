Primavera, Falsini: "Risultato giusto, il divario con la Fiorentina è stato di due gol" - Reale: "Buon primo tempo ma dovevamo andare molto più forte"

Gianluca Falsini e Filippo Reale, rispettivamente allenatore e calciatore della Roma Primavera, hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiale del club in seguito alla sconfitta per 3-1 in casa della Fiorentina. Ecco le loro parole.

FALSINI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Spero che questa sconfitta ci faccia crescere perché oggi la Fiorentina ha giocato meglio di noi. Abbiamo approcciato abbastanza bene con un modulo diverso, dopo però c'è stato un errore individuale che ci ha danneggiato e da lì dovevamo e potevamo fare meglio. Abbiamo chiuso il primo tempo in affanno, la Fiorentina ha giocato veramente bene. Nella ripresa abbiamo cambiato qualcosina e siamo stati bravi a fare il 2-1, poi la partita è stata equilibrata. Sapevamo le qualità della Fiorentina nel palleggio. Alla fine abbiamo preso gol a tempo scaduto ed è stato giusto, il divario è stato di due gol. La Fiorentina ha meritato nettamente la vittoria. Queste partite ci servono per arrivare dove vogliamo".

REALE AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Partita ad alta intensità contro un avversario forte, che palleggiava molto. Abbiamo fatto un buon primo tempo ma dovevamo andare molto più forte. I nostri avversari erano molto preparati e hanno un allenatore preparato. Dobbiamo ripartire ancora meglio dalla prossima settimana".

VAI AI VIDEO