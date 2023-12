Primavera, Guidi: "Sconfitta immeritata. Tante gioie nel 2023, speriamo che altri ragazzi possano esordire in prima squadra"

Federico Guidi, allenatore della Roma Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club in seguito al derby perso per 1-0 contro la Lazio. Ecco le sue parole.

Mister, qual è la sua analisi su questa partita? Possiamo anche definirla sfortunata.

“Sì, ci siamo espressi bene, non meritavamo di uscire sconfitti. Loro sono stati bravi a capitalizzare un errore nostro, dal quale è scaturito il rigore. Abbiamo avuto diverse occasioni per passare in vantaggio, siamo stati sfortunati anche colpendo un palo. È una prestazione, al di là del dispiacere per una partita prestigiosa come il derby, è una prestazione che non posso rimproverare alla squadra. Abbiamo dato continuità rispetto all’ultimo periodo”.

La Roma vista nelle ultime partite ha giocato benissimo, anche oggi.

“La squadra ha dato continuità al gioco, ha creato presupposti per andare a fare male in più occasioni, forse dovevamo scegliere meglio contro una squadra che fa del blocco basso, la difesa con tanti uomini ai limiti dell’area, la propria peculiarità. Magari potevamo fare male con qualche scambio più veloce, inserimento da dietro. Peccato per quella sbavatura concessa nell’occasione che ha portato il vantaggio. Sono episodi che ci possono stare in un percorso di crescita a livello giovanile. È stato un 2023 in cui la squadra ha dato grandi gioie. Abbiamo vinto una Coppa Italia, una Supercoppa, oggi saremmo ad un punto dall’Inter sul campo. Quindi, siamo in piena corsa per i playoff. Non è una sconfitta, un episodio, che pregiudica quello che stiamo facendo”.

Misitano oggi è entrato bene, ha sfiorato anche il gol di testa.

“Peccato, peccato davvero. Era rientrato bene, ha fatto un ottimo movimento, aveva anche impattato discretamente la palla. Oggi volutamente ho coinvolto la totalità del gruppo, portando con noi anche i lungodegenti. Chesti, Boldrini, Filippo Alessio, è rientrato oggi Misitano. Stiamo tornando tutti e saranno importanti negli ultimi mesi sia per raggiungere gli obiettivi di squadra, allo stesso ognuno di loro potrà raggiungere gli obiettivi come singoli. Cercando di dare questa continuità e queste gioie ai nostri tifosi e alla nostra società come nel 2023, nella speranza che tutti possano migliorare ed altri esordire nella nostra prima squadra, che sono sempre le nostre vittorie più grandi”.

