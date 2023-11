FOTO - Primavera, ROMA-HELLAS VERONA 1-0

Allo Stadio Tre Fontane è andata in scena Roma-Hellas Verona, valida per l'undicesima giornata del campionato Primavera1. Il match è terminato con il punteggio di 1-0 in favore dei giallorossi grazie alla rete di Cherubini al 68'. La prima frazione di gioco è stata caratterizzata da poche emozioni soprattutto a causa del nervosismo: nei primi 45 minuti infatti sono stati espulsi Joao Costa al 20' e Riahi al 45', motivo per cui entrambe le squadre hanno giocato la ripresa in 10 uomini. Nel secondo tempo la partita è stata sbloccata dal super gol del solito Cherubini, al quarto centro consecutivo in campionato. All'ultimo secondo della sfida è salito in cattedra Marin, il quale ha sfoggiato un clamoroso intervento con cui ha salvato il risultato e regalato la vittoria alla Roma. Con questo successo i giallorossi salgono momentaneamente al quarto posto in classifica a quota 20 punti e la vetta dista 5 lunghezze. Ecco i migliori scatti del match.