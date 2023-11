Primavera, ROMA-HELLAS VERONA 0-0: fine primo tempo. Espulsi Joao Costa e Riahi, entrambe le squadre in 10 (FOTO)

Alle 14 scendono in campo Roma e Verona per l'11a giornata del campionato Primavera1. La squadra di Guidi, in caso di successo, potrebbe compiere un balzo in avanti importanti, agguantando almeno il 4° posto, alle spalle di Inter, Milan e Lazio. Il Verona, invece, si trova al 13° posto. La formazione giallorossa si presenta con Pisilli e Pagano come intermedi di centrocampo a supportare un attacco composto da Joao Costa, Mlakar e Cherubini.

IL TABELLINO

ROMA: Marin; D'Alessio, Keramitsis, Plaia, Ienco; Pisilli, Vetkal, Pagano; Costa, Mlakar, Cherubini.

A disp.: Razumejvs, Cichella, Oliveiras, Mannini, Marazzotti, Bolzan, Ivkovic, Guerrero, Graziani, Bah, Mirra.

All.: Guidi.

HELLAS VERONA: Toniolo, Caneva, Calabrese, Corradi, Patanè, Riahi, Dalla Riva, Cisse, Rigo, Braaf, Diao

A disp.: Marchetti, Ventura, Dentale, De Franceschi, Agbonifo, Minnocci, Trevisan, Albertini, Pavanati, Eyeh, Vermesan.

All.: Sammarco.

Arbitro: Mirabella. Assistenti: Robilotta - Marchese.

Ammoniti: Joao Costa (R), Calabrese (HV), Ienco (R), D'Alessio (R), Riahi (HV). Espulsi: Joao Costa (R), Riahi (HV).

Recupero: 4' pt.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

49' - Termina il primo tempo.

47' - Bella punizione di Pagano, Toniolo respinge.

46' - PARTITA NERVOSISSIMA! RIAHI, GIÀ AMMONITO, ENTRA IN RITARDO SU VETKAL: L'ARBITRO FERMA IL GIOCO, ESTREA IL SECONDO CARTELLINO GIALLO E LO ESPELLE.

45' - Assegnati 4 minuti di recupero.

41' - Ammonito Riahi.

39' - Si scaldano gli animi, scintille tra i calciatori delle due squadre dopo la reazione di Calabrese su Ienco. L'arbitro ammonisce entrambi ed estrae il cartellino giallo anche nei confronti di D'Alessio per un fallo precedente.

28' - Partita ricca di duelli.

22' - Conclusione velenosa di Pagano, Toniolo è reattivo e alza sopra la traversa.

20' - TEGOLA PER LA ROMA! ALTRO INTERVENTO FALLOSO DI JOAO COSTA, L'ARBITRO ESTRAE IL SECONDO CARTELLINO GIALLO ED ESPELLE IL CALCIATORE GIALLOROSSO.

17' - Calcia Braaf, la conclusione termina fuori.

13' - Cartellino giallo per Joao Costa.

10' - Altro tiro di Pagano da buona posizione, palla deviata in corner.

9' - Punizione di Pagano dal limite dell'area, conclusione alta sopra la traversa.

6' - Azione insistita della Roma nell'area dell'Hellas Verona, l'arbitro ferma il gioco a causa di un fallo di Joao Costa.

3' - Tiro-cross pericoloso di Cisse, la palla termina di poco sopra la traversa.

1' - Al via il match.