Primavera, ROMA-MILAN: le formazioni ufficiali. Guidi sceglie il tridente offensivo Cherubini-Misitano-Costa. Riscaldamento in corso (VIDEO)

Oggi alle ore 11 andrà in scena Roma-Milan, match valido per la settima giornata del campionato Primavera. I giallorossi si trovano al sesto posto in classifica con 10 punti, mentre i rossoneri sembrano inarrestabili e sono in vetta con 16 punti, frutto di 5 vittorie e 1 pareggio in 6 gare.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Marin; D'Alessio, Plaia, Golic, Ienco; Graziani, Vetkal, Mannini; Cherubini, Joao Costa; Misitano.

A disp.: Kehayov, Cichella, Oliveras, Marazzotti, Bolzan, Reale, Guerrero, Mlakar, Bah, Feola, Nardin.

All.: Guidi.

MILAN: Raveyre; Bakoune, Simic, Nsiala, Magni; Victor, Malaspina, Zeroli; Scotti, Sia, Bonomi.

A disp.: Torriani, Longoni, Perrucci, Salmach, Camarda, Cuenca Martinez, Paloschi, Parmiggiani, Sala, Perera, Amaral.

All.: Abate.

Arbitro: Vingo. Assistenti: Linari - Pilleri.

PREPARTITA

10:43 - La Roma annuncia la formazione ufficiale. Intanto i ragazzi di Guidi sono in campo per il consueto riscaldamento prepartita.