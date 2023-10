Al Campo Agostino Di Bartolomei di Trigoria sta andando in scena la partita tra Roma e Milan, valida per la settima giornata del campionato Primavera. C'è grande entusiasmo per questo big match e anche José Mourinho non vuole assolutamente perderselo. Pizzicato dalle telecamere di Sportitalia, lo Special One è seduto a bordocampo su una sedia posizionata vicina a una delle bandierine e al suo fianco ci sono il suo vice Salvatore Foti e il preparatore dei portieri Nuno Santos.

(foto Sportitalia)